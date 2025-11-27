Όμιλος BMW: Ο άνθρωπος το κλειδί για τον επιτυχημένο μετασχηματισμό – Όσα είδα στο Μόναχο

Δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα ένα εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων, όμως τώρα, στη Βαυαρία, στα κεντρικά του ομίλου BMW, η επίσκεψη ήταν πολύ διαφορετική.

Για τρείς ημέρες και πολλές ώρες, είναι αλήθεια ότι βίωσα μια ξεχωριστή εμπειρία σε βαθμό που αισθάνθηκα σαν… εργαζόμενος της εταιρείας.

Δεν ήταν μόνο το πρωινό ξύπνημα λες και έπιανα βάρδια, αλλά και το γεγονός ότι έμαθα τόσα πολλά που ίσως μόνο οι εργαζόμενοι του γερμανικού ομίλου γνωρίζουν.

Γνώρισα ανώτατα στελέχη, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου, μίλησα μαζί τους όπως και με ερευνητές, αλλά και με απλούς εργαζόμενους.

Πήγα σε εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων, να δω πώς από την κολόνα αλουμινίου κατασκευάζεται π.χ. το μπλοκ του κινητήρα, στο νεότευκτο εργοστάσιο μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στο κέντρο εκπαίδευσης των εργαζομένων και συνεργάστηκα με ρομπότ, στο οικοσύστημα συνεργατικότητας στο Μόναχο, με εταίρο τον όμιλο BMW, σε ένα από τα μουσεία της.

Κι όλες αυτές οι επισκέψεις είχαν ένα και μόνο πρόσημο: την εταιρική υπευθυνότητα από τη φροντίδα και την κατάρτιση των εργαζομένων, έως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κι αν πριν πολλά χρόνια μια εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων και εν γένει οχημάτων, ήταν γραφεία σχεδίασης των ιδεών που περνούσαν στα μηχανουργεία για τις χειροποίητες κατασκευές, περάσαμε στους υπολογιστές και στα μηχανήματα και οδηγηθήκαμε, στις μέρες μας, στα ρομπότ όπου ο ανθρώπινος παράγοντας έχει περιοριστεί σημαντικά, στη 3D τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), στην επανάχρηση ανακυκλωμένων υλικών και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αυτό που ένιωσα στις μέρες που βρέθηκα στη Βαυαρία, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του ομίλου BMW, στο Μόναχο που είναι συνώνυμο της BMW -και θα εξηγήσω παρακάτω το γιατί-, είναι ότι ο γερμανικός όμιλος υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στην ευθύνη. Η επιτυχία δεν μετριέται πλέον μόνο με επιχειρηματικά στοιχεία, αλλά και με την αξία που συνεισφέρει μια εταιρεία στην κοινωνία.

Και ο όμιλος BMW διαμορφώνει το μέλλον εξελίσσοντας συνεχώς τους εργαζομένους του, με στοχευμένες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του και στο δίκτυο προμηθευτών του.

Σημειώνω ότι ο όμιλος BMW είναι πολύ αφοσιωμένος στη Γερμανία ως βιομηχανική τοποθεσία, επειδή οι εργαζόμενοι εκεί αναπτύσσουν λύσεις και προϊόντα όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο.

Ο άνθρωπος το κλειδί για τον επιτυχημένο μετασχηματισμό

Στον όμιλο BMW λένε ότι ο μετασχηματισμός μπορεί να επιτύχει μόνο όταν οι εργαζόμενοι τον διαμορφώνουν ενεργά. Από το 2022, η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε επαγγελματική κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων.

Οι περίπου 159.000 εργαζόμενοι του BMW Group, παγκοσμίως, αποτελούν το θεμέλιο της επιτυχίας της εταιρείας (στη Γερμανία εργάζονται περίπου 88.000 άτομα).

Για περισσότερα από 100 χρόνια, ο όμιλος BMW εκπαιδεύει νέα ταλέντα (περίπου 30 επαγγέλματα).

Επιπλέον, οι ευκαιρίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που προσφέρει η Ακαδημία του ομίλου φτάνουν σε πάνω από ένα εκατομμύριο συμμετέχοντες ετησίως, παρέχοντας ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ηλεκτρική κινητικότητα, ψηφιοποίηση, ανάλυση δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επίσης, ο όμιλος BMW καλλιεργεί νέα ταλέντα – ηγέτες, προσφέροντας από διπλά πανεπιστημιακά προγράμματα έως διδακτορικά, σε στρατηγικούς τομείς όπως η ηλεκτρολογία, ο αυτοματισμός και η πληροφορική.

Στα κεντρικά του Μονάχου ήδη λειτουργεί το νέο Talent Campus που χρησιμεύσει ως κεντρικός κόμβος για εκπαίδευση και ανάπτυξη. Εκεί, περίπου 40.000 εργαζόμενοι εκπαιδεύονται κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων 900 μαθητευόμενων και φοιτητών εργασιακής εμπειρίας.

Το Talent Campus είναι το πρώτο κτήριο του ομίλου BMW που κατασκευάστηκε από ξύλο, από δρυ και έλατο, αντί μπετόν, και πληροί περιβαλλοντικά κριτήρια, με δημόσιο καφέ, ανοιχτά εργαστήρια και πράσινους εξωτερικούς χώρους. Εκεί, δύο νέα παιδιά, εργαζόμενοι της BMW, ανέπτυξαν πώς λειτουργεί όλο το ηλεκτρικό σύστημα του MINI Cooper Electric.

Εξάλλου, στο Λάντσχουτ υπάρχουν πρόσθετες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, ενώ στο κέντρο εκπαίδευσης στο Ντίνγκολφινγκ, τα τελευταία 25 χρόνια, έχουν εκπαιδευτεί περίπου 7.000 μαθητευόμενοι.