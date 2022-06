Το πλήρως ηλεκτρικό τετράθυρο μοντέλο παραγωγής που θα προσφέρεται μελλοντικά, θα ανήκει στην premiumμεσαία κατηγορία και θα διατίθεται στην παγκόσμια αγορά,

Με την παγκόσμια πρεμιέρα του πρωτότυπου ID. AERO στην Κίνα, η Volkswagen δίνει μια πρόγευση του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού sedan της για την παγκόσμια αγορά. Το ID. AERO, ένα δυναμικό, ισχυρό και αεροδυναμικά αποδοτικό μοντέλο, θα ανήκει στην κατηγορία των premium μεσαίων sedan.

Το αυτοκίνητο εντυπωσιάζει χάρη στην προοδευτική, κομψή και αεροδυναμική του σχεδίαση, έχοντας ταυτόχρονα ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο σε χώρους εσωτερικό. Οι πωλήσεις της έκδοσης παραγωγής για την Κίνα θα ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Η Volkswagen σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει την παραγωγή της ευρωπαϊκής έκδοσης του μοντέλου στο Emden το 2023.

«Με το πρωτότυπο ID. AERO, αποκαλύπτουμε πως θα είναι το επόμενο μέλος της οικογένειας ID. Ένα αυτοκίνητο με συναισθηματική και ταυτόχρονα εξαιρετικά αεροδυναμική σχεδίαση, αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων, εκπληκτικά άνετους χώρους και premium εσωτερικό. Με τη στρατηγική ACCELERATE, προχωράμε εντατικά στον εξηλεκτρισμό της γκάμας μας. Σε συνέχεια του ID.4, αυτό το μοντέλο θα είναι το επόμενο παγκόσμιο αυτοκίνητο μας για την Ευρώπη, την Κίνα και τις ΗΠΑ», σχολίασε ο Ralf Brandstätter, Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen Passenger Cars.

Το πρωτότυπο έχει μήκος σχεδόν πέντε μέτρα και σχεδιάστηκε με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Η οροφή έχει μια κομψή κλίση προς τα πίσω, σε στυλ coupé, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός εξαιρετικού συντελεστή οπισθέλκουσας 0,23. Πρόσθετα σε αυτό, η αρθρωτή ηλεκτρική πλατφόρμα (MEB) της Volkswagen επιτρέπει τον συνδυασμό κοντών προβόλων με ένα μακρύ μεταξόνιο, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακά ευρύχωρο εσωτερικό. Το μοντέλο είναι εφοδιασμένο με μια ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 77 kWh. Το αποδοτικό σύστημα κίνησης σε συνδυασμό με την εξαιρετική αεροδυναμική επιτρέπουν στο ID. AERO να επιτυγχάνει αυτονομία έως και 620 χιλιόμετρα (WLTP), καθιστώντας το ιδανικό για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.

Ηλεκτρική επέκταση στην Κίνα

Με το ID. AERO, η Volkswagen διευρύνει την ηλεκτρική γκάμα της στην Κίνα ως μέρος της στρατηγικής ACCELEREATE. Μετά τα ID.3, ID.4 και ID.6, η έκδοση παραγωγής του ID. AERO θα είναι το τέταρτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο στη συγκεκριμένη χώρα. Η διάθεσή του στην τοπική αγορά αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Η Volkswagen στοχεύει να γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής βιώσιμων οχημάτων στην Κίνα, όπου ήδη υπολογίζεται πως από το 2030 τουλάχιστον κάθε δεύτερο όχημα που θα πωλείται εκεί θα είναι ηλεκτρικό.

Η Volkswagen προχωρά εντατικά στον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας της, στο πλαίσιο του σχεδίου Way to ZERO. Ως νέα ναυαρχίδα της οικογένειας ID. το ID. AERO θα προσφέρεται μελλοντικά στην παγκόσμια αγορά, καθώς μετά την Κίνα θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική.

Κομψή και αεροδυναμική σχεδίαση

Το ID. AERO μεταφέρει για πρώτη φορά τη σχεδιαστική ταυτότητα της οικογένειας ID. σε ένα premium μεσαίο sedan. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός του μπροστινού μέρους και της οροφής διασφαλίζουν την βέλτιστη ροή αέρα πάνω από το αμάξωμα. Η ροή του αέρα ομαλοποιείται από την ελαφριά κλίση προς τα κάτω του πίσω μέρους, ενώ οι σπορτίφ δίχρωμοι τροχοί 22’’ έχουν σχεδίαση σε στυλ τουρμπίνας και το προφίλ τους βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το τελείωμα των θόλων.

Οι κλασικές χειρολαβές για τις πόρτες έχουν αντικατασταθεί από φωτιζόμενες επιφάνειες αφής, οι οποίες μειώνουν ακόμη περισσότερο την αεροδυναμική αντίσταση. Η σιλουέτα τονίζεται από το τολμηρό πλαϊνό νεύρο και την δυναμική κεκλιμένη γραμμή της οροφής που τελειώνει με ένα στιβαρό οπτικό αποτύπωμα στην πίσω κολώνα. Οι γραμμές του περιγράμματος κάνουν το ηλεκτρικό σεντάν να δείχνει πιο φαρδύ και χαμηλό χαρίζοντας δυναμισμό στην εμφάνιση.

Το πρωτότυπο ID. AERO παρουσιάστηκε με τη βαφή Polar Light Blue Metallic – μια ανοιχτόχρωμη μεταλλική απόχρωση με χρωστικά συστατικά που σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού δημιουργούν ένα εφέ χρυσαφένιας λάμψης. Η γυαλιστερή μαύρη απόχρωση της οροφής προσφέρει μια δυναμική αντίθεση με το αμάξωμα.

Το μπροστινό μέρος χαρακτηρίζεται από το τυπικό μοτίβο κυψελών της οικογένειας ID. Ο οριζόντιος διαχωρισμός του προφυλακτήρα σε δύο τμήματα αποτελεί καθοριστικό στιλιστικό στοιχείο σχεδιασμού του ID. AERO. Ένα ακόμα οπτικό χαρακτηριστικό που κάνει το μοντέλο να ξεχωρίζει, είναι η στενή φωτεινή λωρίδα που εκτείνεται αριστερά και δεξιά του φωτιζόμενου σήματος της Volkswagen συνεχίζοντας πάνω από τους πρωτοποριακούς προβολείς LED matrix IQ.LIGHT, που αγκαλιάζουν τα πλαϊνά φτερά. Αυτή η φωτεινή λωρίδα συνεχίζεται οπτικά στο πίσω άκρο με μερικές διακοπές. Το κυρίαρχο πίσω άκρο διαθέτει μια εντυπωσιακή σκούρα φωτεινή λωρίδα και πίσω φώτα LED με κυψελοειδή δομή που δημιουργούν μια πολυτελή εμφάνιση.

Το ID. AERO υπογραμμίζει την ευελιξία της MEB

Το ID. AERO επιδεικνύει την ευελιξία της αμιγώς ηλεκτρικής πλατφόρμας MEB της Volkswagen, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες αυτοκινήτων διαφορετικού σχεδιασμού, χαρακτήρα και μεγέθους. Η MEB μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κατηγορίες – από συμπαγή crossover και SUV ή minibus μέχρι ευρύχωρα sedan. Με το ID. AERO, η ΜΕΒ επιτρέπει στην οικογένεια ID. να επεκταθεί και στην κατηγορία των μεσαίων sedan. Ταυτόχρονα η MEBεκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες της ηλεκτρικής κινητικότητας, επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση της αυτονομίας, καθώς και την αξιοποίηση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και των over-the-air ενημερώσεων.

Παραγωγή της ευρωπαϊκής έκδοσης στο Emden

Η ευρωπαϊκή έκδοση παραγωγής του ID. AERO αναμένεται στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου στο Emden το 2023. Το εργοστάσιο θα είναι ένα από τα πρώτα εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων της Volkswagen στην Κάτω Σαξονία και θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της γκάμας με ηλεκτρικά μοντέλα και στη μείωση των εκπομπών CO 2 του συνολικού στόλου νέων οχημάτων της εταιρείας.

