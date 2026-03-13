Παγώνουν οι πωλήσεις μοτοσυκλετών επειδή δεν υπάρχουν πινακίδες κυκλοφορίας

Γνώριζα από καιρό ότι υπήρχε μεγάλη έλλειψη μεταλλικών πινακίδων, ώστε να τυπωθούν τα νούμερα κυκλοφορίας όσων νέων μοτοσυκλετών ταξινομούνται.

Ωστόσο, το ζήτημα έχει γίνει μείζον σε βαθμό που να απειλείται το πάγωμα των πωλήσεων.

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ) με ανακοίνωσή του αναδεικνύει τη διάσταση του θέματος, τονίζοντας ότι «Η εξέλιξη αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια της πλήρους εξάντλησης του αποθέματος κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, μια δυσλειτουργία η οποία καθιστά πρακτικά αδύνατη την ολοκλήρωση της πώλησης και παράδοσης οχημάτων».

Ο ΣΕΜΕ επισημαίνει ότι «Το υφιστάμενο πρόβλημα εδράζεται σε διοικητικές αστοχίες κατά τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας νέων πινακίδων, η οποία προσβλήθηκε νομικά, επιφέροντας εκ των πραγμάτων σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή της.

Οι απευθείας αναθέσεις που προέκυψαν προσπάθησαν να καλύψουν το κενό χωρίς όμως να προσφέρεται οριστική λύση. Επιπροσθέτως, δεν κατέστη εφικτή ούτε η προσπάθεια της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Μεταφορών για σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την απευθείας διαπραγμάτευση, καθώς όπως ενημερωθήκαμε, μισό μήνα μετά την κατάθεση του αιτήματος, απορρίφθηκε.

Βάσει των υφιστάμενων δεδομένων, δημιουργείται ένα επιχειρησιακό κενό τουλάχιστον 20 έως 30 ημερών, κατά το οποίο η αγορά θα στερείται πλήρως του απαραίτητου υλικού. Προτάσεις του ΣΕΜΕ για την προσωρινή γεφύρωση του κενού, όπως η χρήση πινακίδων χωρίς ανακλαστική μεμβράνη, δεν προκρίθηκαν ελλείψει σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Παράλληλα, μια ακόμη λύση που έχει προταθεί είναι εκείνη των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, η οποία δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής την απαιτούμενη κανονιστική μορφή, ώστε να είναι άμεσα εφαρμόσιμη».

Προκειμένου να αποτραπεί η τεχνητή διακοπή της εμπορικής δραστηριότητας στο χώρο της μοτοσυκλέτας, η οποία επιφέρει σημαντικές απώλειες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα δημόσια έσοδα, ο ΣΕΜΕ καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις:

Αναπροσαρμογή προϋπολογισμού του νέου Διαγωνισμού: Οι προδιαγραφές της νέας προκήρυξης οφείλουν να προβλέπουν τον διπλασιασμό των σχετικών κονδυλίων και ποσοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια υλικού σε βάθος χρόνου, απορροφώντας πιθανές νομικές ή γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Αποκέντρωση Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων: Εναλλακτικά, προτείνεται η δομική αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, εκχωρείται η

αρμοδιότητα στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών να διατηρούν και να διαχειρίζονται αυτόνομο απόθεμα πινακίδων, το οποίο θα υπολογίζεται δυναμικά βάσει

των τοπικών αναγκών και των αναμενόμενων ταξινομήσεων ανά περιφέρεια.

Άμεση Θεσμοθέτηση Προσωρινών Αδειών: Προτείνεται η άμεση νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου έκδοσης «Προσωρινών Αδειών», προκειμένου να ενεργοποιηθεί αυτόματα ως μηχανισμός ασφαλείας, πριν την πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων.