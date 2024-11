Παρουσίαση Audi A5, Q5 και Q6 e-tron: Τιμές και εκδόσεις

Τριπλή πρεμιέρα για την Audi, με απαστράπτοντες πρωταγωνιστές τα A5, Q5 και Q6 e-tron, πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα στο ξενοδοχείο Astir Palace Hotel Athens – Four Seasons, στη Βουλιαγμένη.

Στην άκρως ενδιαφέρουσα πανελλήνια παρουσίαση των ολοκαίνουριων Audi A5, Q5 και Q6 e–tron ανακοινώθηκαν οι τιμές και η πλήρης γκάμα των γερμανικών μοντέλων, οι καινοτομίες και νέες τεχνολογίες τους, καθώς και η στρατηγική και οι στόχοι της γερμανικής φίρμας.

Έτσι, μέχρι το τέλος του 2026 θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο λανσάρισμα θερμικού μοντέλου, δηλαδή με κινητήρα βενζίνης, υβριδικό, plug-in hybrid και diesel, ενώ η παραγωγή τους θα συνεχιστεί για 7 χρόνια. Στόχος, λοιπόν, των Γερμανών είναι μέχρι το 2033 να μην υπάρχει νέο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης στο στόλος τους, ενώ από το 2027 θα λανσάρονται αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Ο Γιάννης Εμιρζάς, CEO της Kosmocar, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η φράση Vorsprung durch Technik που μεταφράζεται ως Πρόοδος μέσω της Τεχνολογίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας της Audi. Με αυτή την ιδέα η Audi στοχεύει να προσφέρει όχι απλώς οχήματα, αλλά ολόκληρη εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογική καινοτομία, βιωσιμότητα, ασφάλεια και πολυτέλεια. Μέχρι το 2030, η μάρκα λανσάρει 30 συνολικά εξηλεκτρισμένα μοντέλα και τον μεγαλύτερο αριθμό νέων μοντέλων στην ιστορία της, ενώ παράλληλα, θα συνεχίσει να παράγει μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης τουλάχιστον μέχρι το 2033». Μάλιστα, οι επενδύσεις της Audi για έρευνα, εξέλιξη και τεχνολογία όσον αφορά την ηλεκτρική στρατηγική, e-strategy, αγγίζουν τα 12 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η AUDI AG άλλαξε την ονομασία των οχημάτων της και πλέον οι ζυγοί αριθμοί αντιπροσωπεύουν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και οι μονοί αριθμοί τα θερμικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική αντιπροσωπεία θα στηρίξει τους πελάτες που θα προτιμήσουν να αποκτήσουν ηλεκτρικό μοντέλο με δωρεάν μελέτη και εγκατάσταση φορτιστή στο σπίτι ή στην εργασία τους.

Την παρουσίαση άνοιξε η Μαρίζα Πετράκου, Head of Marketing, Communication & PR και στη συνέχεια ο Γιάννης Εμιρζάς, CEO της Kosmocar, παρουσίασε τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τα μελλοντικά βήματα του ομίλου. Ακολούθησε ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi, ο οποίος αναφέρθηκε στο βιώσιμο μέλλον του αυτοκινητισμού και στη σημαντική πρόοδο της Audi στην ηλεκτροκίνηση, ενώ ο Κωνσταντίνος Μανούσος, Head of Non-Technical Training & Sales Trainer παρουσίασε αναλυτικά τα νέα μοντέλα της Audi και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.

Ας δούμε, όμως, τα τρία μοντέλα ξεχωριστά:

Audi A5

Το Α4 αλλάζει και γίνεται A5 και έτσι η Audi ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο στη μεσαία κατηγορία με τη νέα οικογένεια A5. Τρεις μήνες πριν από την επίσημη παρουσίαση του Α5 είχαμε την ευκαιρία να το δούμε από κοντά και να μάθουμε κάθε λεπτομέρεια του premium μοντέλου του D–Segment. Διατίθεται σε τέσσερις νέες εκδόσεις αμαξώματος: A5 Sedan, S5 Sedan, A5 Avant και S5 Avant και παράγεται στο Neckarsulm, ενώ αποτελούν τα πρώτα μοντέλα, τα οποία βασίζονται στην Premium Platform Combustion (PPC), τη νέα, δηλαδή, πλατφόρμα για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Παρά την τεράστια επένδυση στην ηλεκτροκίνηση, η Audi είναι μία μάρκα που αγαπάει και υποστηρίζει τους θερμικούς κινητήρες, κάτι που επιβεβαιώνει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, Gernot Döllner: «Σε συνδυασμό με την επέκταση της αμιγώς ηλεκτρικής μας γκάμας, λανσάρουμε μια νέα γενιά μοντέλων με ενεργειακά αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η οικογένεια Audi A5 με τη σπορ σχεδίαση, το εντελώς νέο εσωτερικό και την εξελιγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων, είναι η πρώτη που θα ενσωματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η προηγμένη τεχνολογία MHEV plus επιτρέπει μερικώς ηλεκτρική και επομένως ακόμα πιο αποτελεσματική οδήγηση».

To premium DNA βρίσκεται σε κάθε κύτταρο του νέου Α5 είτε στη Sedan είτε στην Avant εκδοχή του, με μοντέρνα σπορ σχεδίαση, τελευταίας αιχμής τεχνολογία και hi–tech ψηφιοποιημένο εσωτερικό (Digital Stage) με ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Όσον αφορά τους κινητήρες, το νέο A5 προσφέρεται με τον turbo τετρακύλινδρο δίλιτρο βενζικινητήρα TFSI που αποδίδει 204PS και 340Nm ροπής (θα διατίθεται αποκλειστικά σε sedan αμάξωμα) και τον, επίσης, δίλιτρο με 204PS και 400Nm ροπής πετρελαιοκινητήρα TDI Hybrid, αμφότεροι συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Στην περίπτωση του diesel συνόλου, το Α5 θα διατίθεται σε προσθιοκίνητη και τετρακίνητη έκδοση. Ακολουθεί ο κορυφαίος τρίλιτρος κινητήρας βενζίνης V6 TFSI Hybrid με 367PS και 550Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και τον συναντάμε αποκλειστικά κάτω από το καπό του S5, της «δυναμικής» εκδοχής του μοντέλου.

Σημειώστε ότι το νέο ήπια υβριδικό σύστημα τεχνολογίας MHEV plus, που συναντάμε στους εν λόγω κινητήρες, βασίζεται σε ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt, υποστηρίζει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και μειώνει τις εκπομπές ρύπων CO2, αυξάνοντας ταυτόχρονα την απόδοση. Η γεννήτρια ισχύος του κινητήριου συστήματος (PTG) επιτρέπει τη μερικώς ηλεκτρική οδήγηση (ελιγμοί σε χαμηλή ταχύτητα, παρκάρισμα), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Το σύστημα PTG μπορεί, επίσης, να προσθέσει έως και επιπλέον 24PS (18 kW) ηλεκτρικής ισχύος στη συνολική ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης, όταν απαιτείται και για σύντομα διαστήματα.

Τα Audi A5 και Audi S5 Sedan και Avant θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, ενώ οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι τιμές και οι εκδόσεις του νέου Audi A5 διαμορφώνονται ως εξής:

A5 Progressive TFSI S tronic 204 HP Sedan: από61.980 ευρώ

A5 Progressive TDI Hybrid S tronic 204 HP Sedan: από61.980 ευρώ & Avant από 63.980 ευρώ

A5 Progressive TDI Hybrid quattro S tronic 204 HP Sedan: από64.980 ευρώ & Avant από 66.980 ευρώ

S5 TFSI Hybrid S tronic 367 Hp Sedan: από86.980 ευρώ & Avant από 88.980 ευρώ

Audi Q5

Πριν από το επίσημο λανσάρισμα το 2025, η αντιπροσωπεία της χώρας μας εξασφάλισε το Audi Q5 να βρεθεί πρώτα επί ελληνικού εδάφους. Το Audi Q5 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή D-SUV από την πρώτη κιόλας γενιά του, όταν λανσαρίστηκε το 2008. Το γερμανικό best–seller στην τρίτη πλέον γενιά του εμφανίζεται ακόμα πιο δυναμικό και τεχνολογικά προηγμένο. Αποτελεί το πρώτο SUV που βασίζεται στην πλατφόρμα PPC, με σπορτίφ και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη σχεδίαση, επιλογές εξατομίκευσης και ποιοτικό ψηφιακό εσωτερικό που εντυπωσιάζει με βασικό πρωταγωνιστή το λεγόμενο Digital Stage, μία Ψηφιακή Σκηνή που… απλώνεται εμπρός από τον οδηγό και το συνοδηγό. Επίσης, η λεπτή, κυρτή πανοραμική οθόνη Audi MMI τεχνολογίας OLED φιλοξενεί το Audi Virtual Cockpit 11,9 ιντσών και την οθόνη αφής MMI 14,5 ιντσών. Επιπλέον, το Q5 εξοπλίζεται με την τελευταία γενιά συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Σημειώστε ότι στην ελληνική αγορά θα εισάγονται μόνο οι τετρακίνητες εκδόσεις και δύο εξοπλιστικά πακέτα: advanced και S line (δε θα διατίθεται το βασικό επίπεδο εξοπλισμού), αλλά και το κορυφαίο SQ5. Η S line και το SQ5 διαφοροποιούνται με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα σε σχήμα L, με το διαχύτη στο πίσω μέρος και με το «Black exterior package».

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε έντεκα χρώματα αμαξώματος, συμπεριλαμβανομένου του νέου μεταλλικού χρώματος Γκρι Tambora. Τα μεταλλικά χρώματα Μπλε Ultra, το νέο Χρυσό Sakhir και το περλέ Γκρι Daytona είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο επίπεδο εξοπλισμού S line ή στο SQ5.

Το νέο Q5 εφοδιάζεται με κινητήρες τεχνολογίας MHEV plus, ενώ θα ακολουθήσουν και plug-in hybrid. Θα διατίθεται με το δίλιτρο κινητήρα βενζίνης των 204PS και 340Nm ροπής, καθώς και με τον diesel 2.0 TDI με, επίσης, 204PS και 400Nm ροπής. Η κορυφαία έκδοση SQ5 εφοδιάζεται με τον τρίλιτρο κινητήρα V6 TFSI που αποδίδει 367PS και 550Nm ροπής. Όπως και στην περίπτωση των Α5 και S5 οι εν λόγω κινητήρες συνδυάζονται με 7τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη S Tronic.

Τα νέα Audi Q5 και Audi SQ5 θα λανσαριστούν το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ το βιβλίο των παραγγελιών έχει ήδη ανοίξει στη χώρα μας.

Οι τιμές και οι εκδόσεις του νέου Audi Q5 διαμορφώνονται ως εξής:

Audi Q5 2.0 TFSI 204 HP quattro S tronic: από 69.980 ευρώ

Audi Q5 2.0 TDI 204 HP quattro S tronic: από 71.980 ευρώ

Audi SQ5 3.0 V6 TFSI 367 HP quattro S tronic: από 99.980 ευρώ

Audi Q6 e-tron

Το Audi Q6 e-tron, άξιος εκπρόσωπος του motto της γερμανικής φίρμας «Vorsprung durch Technik» (Πρόοδος μέσω της Τεχνολογίας), είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που βασίζεται στην Premium Platform Electric (PPE) και αποτελεί σημείο αναφοράς για το επόμενο βήμα της premium ηλεκτροκίνησης. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις, οι νέες μεγαλύτερες δυνατότητες φόρτισης, αλλά και η αυξημένη αυτονομία σε συνδυασμό με την elegant σχεδιαστική γλώσσα της οικογένειας e-tron είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του αμιγώς ηλεκτρικού Audi. Αντίστοιχη εικόνα συναντάμε και στο εσωτερικό με το υψηλό επίπεδο υλικών, την ψηφιακή ατμόσφαιρα και τις πρωτοποριακές τεχνολογίες που κάνουν το ντεμπούτο τους.

Έτσι, βλέπουμε ισχυρούς, συμπαγείς και αποδοτικούς ηλεκτροκινητήρες, καθώς και μια νέας τεχνολογίας μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία αποτελείται από δώδεκα modules και 180 πρισματικές κυψέλες με ονομαστικό ενεργειακό περιεχόμενο 100 kWh (94,9 kWh ωφέλιμο).

Πιο συγκεκριμένα, το Q6 e-tron διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις. Η βασική των 252PS έχει την κίνηση πίσω και η αυτονομία της αγγίζει τα 527χλμ.με μια πλήρη φόρτιση. Ακολουθεί η έκδοση Performance με την αυτονομία πλέον να ανεβαίνει στα 641χλμ., αποδίδει 306PS και από στάση φτάνει τα 100km/h σε 6,7δευτ.

Την γκάμα των e-tron ολοκληρώνουν οι δύο τετρακίνητες εκδόσεις. Αρχικά, η Q6 e–tron quattro με απόδοση 388PS, 0-100χλμ./ώρα σε 5,9δευτ. και τελική ταχύτητα 210χλμ./ώρα, καθώς και η κορυφαία SQ6 e–tron των 490PS, η οποία από στάση αγγίζει τα 100χλμ./ώρα σε μόλις 4,4δευτ. και η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τα 230χλμ./ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στην τεχνολογία 800 volt και τη μέγιστη ικανότητα φόρτισης των 270 kW στο βασικό εξοπλισμό, το Audi Q6 e-tron quattro μπορεί να αποκτήσει επιπλέον αυτονομία 255χλμ. σε μόλις δέκα λεπτά σε έναν ταχυφορτιστή DC.

Τα νέα Q6 Sportback e-tron & SQ6 Sportback e-tron θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Οι τιμές και οι εκδόσεις του νέου Audi Q6 e–tron διαμορφώνονται ως εξής: