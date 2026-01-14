Peugeot: Το νέο 408 υβριδικό, plug-in hybrid και ηλεκτρικό

Πρεμιέρα και για το Peugeot 408 στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Η γαλλική μάρκα παρουσίασε ένα πολύ ανανεωμένο μοντέλο που έρχεται στην καρδιά της μικρομεσαίας κατηγορίας C, με τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό.

Με fastback σχεδίαση, το νέο 408 είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας με το λιοντάρι που έχει φωτιζόμενο το λογότυπο Peugeot, στο πίσω μέρος.

Το νέο Peugeot 408 παράγεται στη Γαλλία, στο εργοστάσιο της Μιλούζ, και θα είναι διαθέσιμο στην χώρα μας στα μέσα του έτους.

Στα χαρακτηριστικά του ανήκουν οι νέες LED φωτιστικές υπογραφές, εμπρός και πίσω, με τα ανασχεδιασμένα «νύχια», το εμπρός ραντάρ προσέγγισης που είναι κρυμμένο πίσω από το έμβλημα της Peugeot, η ανασχεδιασμένη μάσκα και ο νέος προφυλακτήρας, τα νέα σχέδια των τροχών 19 και 20 ιντσών, το νέο ψηφιακό ταμπλό με βελτιωμένα γραφικά (3D στην έκδοση GT), πιο κομψά υλικά με νέα εκλεπτυσμένα υφάσματα και διακοσμητικά στοιχεία, διαισθητικά, προσαρμόσιμα χειριστήρια με i-Toggles, που είναι βασικά στοιχεία του Peugeot i-Cockpit, προσαρμόσιμος φωτισμός περιβάλλοντος με οκτώ χρώματα, η υπερυψωμένη θέση οδήγησης και πολλά ακόμα.

Το συμπαγές τιμόνι είναι προαιρετικά θερμαινόμενο και ενσωματώνει χειριστήρια για το σύστημα πολυμέσων (ραδιόφωνο, τηλέφωνο) και διάφορες λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού.

Το κόκπιτ περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, και κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών η οποία κάθεται ελαφρώς χαμηλότερα και υπό γωνία προς τον οδηγό.

Τώρα, ως προς τα κινητήρια συστήματα θα λανσαριστεί σε έκδοση PEUGEOT 408 HYBRID 145 e-DCS6, που συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 145 PS (107 kW) με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων με διπλό συμπλέκτη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, παρέχοντας επιπλέον ροπή για δυναμική επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα τη μέση κατανάλωση καυσίμου κοντά στα 5,0 λίτρα/100 χλμ. Μάλιστα, σε αστικές συνθήκες, μπορεί να λειτουργεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50% του χρόνου οδήγησης στην πόλη.

Η δεύτερη έκδοση είναι η PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240 e-DCS7, με ένα νέο σύστημα κίνησης, αποκλειστικά για το νέο Peugeot 408. Συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 180 PS (132 kW), έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW, μπαταρία ιόντων λιθίου 14,6 kWh, και κιβώτιο 7 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη (e-DCS7). Χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία 85 χλμ., και αποδίδει 240 PS (177 Kw).

Επίσης, θα είναι διαθέσιμο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση EUGEOT E-408 με ισχύ 213 PS (157 kW) και ροπή 343 Nm. Εχει χαμηλή μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μόλις 14,7 kWh/100 χλμ., με τη μπαταρία υψηλής τάσης να προσφέρει 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, και αυτονομία έως 456 χλμ.

Ο δε ενσωματωμένος φορτιστής υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Τα μπροστινά καθίσματα είναι πιστοποιημένα από μια ανεξάρτητη γερμανική ένωση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της εργονομίας και της υγείας της πλάτης, ρυθμίζονται ηλεκτρικά προς 10 κατευθύνσεις με δύο θέσεις μνήμης για τον οδηγό, το συνοδηγού έχουν 6 κατευθύνσεις, φέρουν πνευματικό σύστημα μασάζ με 8 διαφορετικά προγράμματα και θερμαινόμενα μαξιλάρια ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού.

Χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,79μ., οι χώροι είναι εξαιρετικά άνετοι για πέντε ενήλικες, ενώ εντυπωσιακό είναι και το πορτ-μπαγκάζ με 536 λίτρα. Το πίσω κάθισμα έχει αναδιπλούμενες πλάτες σε αναλογία 60/40.

Οι μηχανικοί έχουν βελτιώσει την ηχομόνωση, προαιρετικά προσφέρεται ανοιγόμενη γυάλινη ηλιοροφή και σύστημα Hi-Fi Premium FOCAL.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού, το νέο Peugeot 408 είναι εξοπλισμένο με κάμερα παρακολούθησης οδηγού στον βασικό εξοπλισμό, που ανιχνεύει κόπωση ή υπνηλία, κι εκπέμπει οπτικό και ηχητικό σήμα προειδοποίησης.

Εξάλλου, πλαισιώνεται με Over-the-air ενημερώσεις λογισμικού, με σύστημα infotainment και συνδεδεμένες υπηρεσίες τελευταίας γενιάς, με εφαρμογή MyPEUGEOT για smartphone που επιτρέπει μόνιμη σύνδεση οδηγού με όχημα, με Trip Planner η ηλεκτρική έκδοση που διαθέτει και λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load) για φόρτιση εξωτερικών συσκευών.

Εν αναμονή του νέου Peugeot 408 στην Ελλάδα, στα μέσα της χρονιάς.