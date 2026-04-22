Πιο μειωμένες τιμές για το Volkswagen Tiguan

Με νέα τιμολογιακή πολιτική το Volkswagen Tiguan, με χαμηλότερες τιμές που συνδυάζονται και με περισσότερο εξοπλισμό σε αρκετές εκδόσεις.

Συγκεκριμένα, οι εκδόσεις More και R-Line More διαθέτουν Travel Assist με Emergency Assist, Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης, κάμερα 360 μοιρών, και Head-Up Display. Παράλληλα, συστήματα όπως το Pre-Crash και το Keyless Access είναι διαθέσιμα ήδη από τη βασική έκδοση Life, προσθέτοντας από την αρχή ακόμη περισσότερη σιγουριά και ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Το Tiguan διατίθεται με τρία κινητήρια συστήματα: 1.5 eTSI mild hybrid, Plug–In Hybrid (eHybrid τα ονομάζει η VW) και 2.0 TDI 150 PS DSG diesel, που συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο DSG.

Σημειώνω ότι οι eHybrid εκδόσεις με ισχύ 204 PS και 272 PS, δεν έχουν φόρο εταιρικής χρήσης.

Η νέα γκάμα του Tiguan ξεκινά από 33.990 ευρώ με την έκδοση Trend 1.5 eTSI 130 PS DSG, ενώ η έκδοση More με τους 150 PS διατίθεται από 38.990 ευρώ και η R-Line More με ίδια ισχύ από 45.590 ευρώ.

Η έκδοση diesel κοστίζει από 43.990 ευρώ, ενώ οι eHybrid εκδόσεις από 48.780 ευρώ.