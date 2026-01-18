Porsche: Κατά 10% μειώθηκαν οι πωλήσεις το 2025

Για την Porsche ήταν αναμενόμενη η μείωση των πωλήσεων το 2025.

«Μετά από αρκετά χρόνια ρεκόρ, οι παραδόσεις μας το 2025 ήταν κάτω από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Αυτή η εξέλιξη είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες μας και οφείλεται στα κενά εφοδιασμού για τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 718 και Macan, στη συνεχιζόμενη μειωμένη ζήτηση στην Κίνα και στη διαχείριση εφοδιασμού», είπε ο Matthias Becker, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Porsche AG.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2025 η γερμανική μάρκα παρέδωσε συνολικά 279.449 αυτοκίνητα, έναντι 310.718 το 2024 (-10%). Το εμβληματικό σπορ 911 σημείωσε άλλο ένα ρεκόρ παραδόσεων, ενώ η Macan παραμένει η ισχυρότερη σειρά μοντέλων με 84.328 παραδόσεις, με τις πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις να αντιπροσωπεύουν πάνω από τις μισές, στα 45.367 οχήματα.

Περίπου 27.701 μοντέλα Panamera παραδόθηκαν το 2025, η 911 κατέγραψε 51.583 παραδόσεις (ρεκόρ), οι 718 Boxster και 718 Cayman πούλησαν συνολικά 18.612 μονάδες, η Taycan αντιπροσώπευε 16.339 παραδόσεις (-22%), ενώ πουλήθηκαν 80.886 μοντέλα Cayenne. Σημειώνω ότι η νέα πλήρως ηλεκτρική Cayenne γιόρτασε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον Νοέμβριο, Θα προσφέρεται παράλληλα με τις εκδόσεις Cayenne με κινητήρα εσωτερικής καύσης και τις plug-in υβριδικές εκδόσεις.

Το μείγμα παραδόσεων το 2025 υπογραμμίζει ότι η Porsche ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις των πελατών της σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, plug-in υβριδικά και πλήρως ηλεκτρικά. Το 2025, το 34,4% των αυτοκινήτων Porsche που παραδόθηκαν παγκοσμίως ήταν ηλεκτροκίνητα (+7,4%), με το 22,2% να είναι πλήρως ηλεκτρικά και το 12,1% να είναι plug-in υβριδικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ευρώπη, για πρώτη φορά, παραδόθηκαν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι μοντέλα με αμιγώς κινητήρα εσωτερικής καύσης (μερίδιο ηλεκτροκίνησης 57,9%), με κάθε τρίτο αυτοκίνητο να είναι πλήρως ηλεκτρικό. Μεταξύ των μοντέλων Panamera και Cayenne, οι plug-in υβριδικές εκδόσεις κυριαρχούν στα ευρωπαϊκά στοιχεία παραδόσεων. Ταυτόχρονα, η 911 με κινητήρα εσωτερικής καύσης και η T-Hybrid έθεσαν νέο σημείο αναφοράς με 51.583 παραδόσεις παγκοσμίως.

Με 86.229 παραδόσεις, η Βόρεια Αμερική παραμένει η μεγαλύτερη περιοχή πωλήσεων, όπως ήταν και το 2024. Στην Ευρώπη (εκτός της Γερμανίας), η Porsche παρέδωσε 66.340 αυτοκίνητα, σημειώνοντας μείωση 13%. Στην Κίνα, παραδόθηκαν 41.938 αυτοκίνητα.

Για το 2026 η Porsche θέλει να διαχειριστεί τη ζήτηση και την προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής των μοντέλων 718 με κινητήρα εσωτερικής καύσης και εκδόσεις της Macan.