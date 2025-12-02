Πώς λειτουργεί το σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας

Μετά τα συνεχή φαινόμενα παραβατικότητας οδηγών που ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας και καταγράφονται είτε από σταθερές κάμερες είτε από κινητές μονάδες της Τροχαίας, υπάρχει ένα σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας ιδιαίτερα χρήσιμο, όπως το Traffic Sign Recognition –TSR της Ford.

Το σύστημα σε βοηθά να τηρείς τα όρια ταχύτητας, κάθε στιγμή, ενισχύοντας την ασφάλεια σε αστικό και υπεραστικό περιβάλλον, αλλά και αυτοκινητόδρομο.

Ουσιαστικά το TSR σε βοηθά, όταν ξεχνιέσαι και πατάς το πεντάλ του γκαζιού παραπάνω, να επανέρχεσαι στην ισχύουσα ανώτατη ταχύτητα στην περιοχή, ενισχύοντας την υπευθυνότητά σου ως οδηγός, και καλλιεργώντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα σιγουριάς για οδηγό και συνεπιβάτες.

Traffic Sign Recognition: Πως λειτουργεί

Μια κάμερα που βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου, αναγνωρίζει την πινακίδα με το τρέχον όριο και το προβάλλει στον πίνακα οργάνων.

Εφόσον ο οδηγός έχει υπερβεί το όριο, το έξυπνο σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας ειδοποιεί οπτικά και ηχητικά, βοηθώντας τον οδηγό να προσαρμοστεί έγκαιρα.

Σημειώνω ότι το σύστημα μπορεί να «διαβάζει» και προσωρινές ή ηλεκτρονικές πινακίδες ορίων ταχύτητας, όπως αυτές σε εργοτάξια ή σε αυτοκινητόδρομους με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας. Αυτό καθιστά το TSR ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές με συχνές ή απρόβλεπτες μεταβολές, βοηθώντας τον οδηγό να παραμένει συνεπής με το εκάστοτε όριο.

Επίσης, το TSR συνεργάζεται και με άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης της Ford, όπως για παράδειγμα το Intelligent Speed Assist και το Adaptive Cruise Control, ώστε – εφόσον ο οδηγός το επιλέξει – να προσαρμόζεται η καθορισμένη ταχύτητα κίνησης με το τρέχον όριο. Δηλαδή αν πηγαίνει με 110 χλμ./ώρα και το όριο είναι 100 χλμ./ώρα, τότε το σύστημα μειώνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου σύμφωνα με το όριο.

Εξάλλου, το σύστημα συνεργάζεται και με το Ford BlueCruise, προσφέροντας hands-free οδήγηση στο μεγαλύτερο μέρος των αυτοκινητοδρόμων στη χώρα μας. Το Ford BlueCruise προσαρμόζει έξυπνα την ταχύτητα κίνησης του αυτοκινήτου, με το προηγμένο σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης της Λωρίδας Κυκλοφορίας και διασφαλίζει σταθερή πορεία στο κέντρο της. Ταυτόχρονα, ένας αισθητήρας που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι των οχημάτων Ford παρακολουθεί διαρκώς το επίπεδο προσοχής του οδηγού και επιβεβαιώνει ότι αυτή είναι εστιασμένη στο δρόμο.

Πόσο καλά γνωρίζετε τα όρια ταχύτητας που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ;

Κινείστε εντός κατοικημένης περιοχής, σε μονόδρομο ή δρόμο διπλής κατεύθυνσης με 1 λωρίδα ανά ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς σήμανση. Ποιο είναι το όριο; A: 30 χλμ./ώρα, B: 40, Γ: 50 και Δ: 60 χλμ./ώρα.

Κινείστε σε μονόδρομο στην πόλη με τουλάχιστον 2 λωρίδες κυκλοφορίας (με ενδιάμεση διαγράμμιση), χωρίς άλλη σήμανση. Ποιο είναι το όριο; A: 30 χλμ./ώρα, B: 40, Γ: 50 και Δ: 60 χλμ./ώρα.

Κινείστε στην πόλη, σε οδό διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (με ενδιάμεση διαγράμμιση), χωρίς σήμανση. Ποιο είναι το όριο; A: 30 χλμ./ώρα, B: 40, Γ: 50 και Δ: 60 χλμ./ώρα.

Κινείστε στην πόλη, σε οδό διπλής κατεύθυνσης με ενδιάμεση διαχωριστική νησίδα, χωρίς σήμανση. Ποιο είναι το όριο; A: 30 χλμ./ώρα, B: 40, Γ: 50 και Δ: 70 χλμ./ώρα.

Κινείστε εκτός κατοικημένης περιοχής, σε επαρχιακό δρόμο χωρίς κάποια σήμανση. Ποιο είναι το γενικό όριο για ΕΙΧ; A: 80 χλμ./ώρα, B: 90, Γ: 100 και Δ: 110 χλμ./ώρα.

Κινείστε εκτός πόλης, σε μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο χωρίς κάποια σήμανση. Ποιο είναι το όριο; A: 30 χλμ./ώρα, B: 40, Γ: 50 και Δ: 60 χλμ./ώρα.

Κινείστε σε οδό ταχείας κυκλοφορίας χωρίς κάποια σήμανση. Ποιο είναι το γενικό όριο για ΕΙΧ; A: 100 χλμ./ώρα, B: 110, Γ: 120 και Δ: 130 χλμ./ώρα.

Κινείστε σε αυτοκινητόδρομο χωρίς κάποια σήμανση. Ποιο είναι το γενικό όριο για ΕΙΧ; A: 110 χλμ./ώρα, B: 120, Γ: 130 και Δ: 140 χλμ./ώρα.

Σωστές απαντήσεις:

1-A, 2-Γ, 3-Γ, 4-Γ, 5-B, 6-B, 7-B, 8-Γ