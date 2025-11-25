Πώς βαθμολογήθηκαν τα νέα, 5στερα σε ασφάλεια μοντέλα

Πολλά μοντέλα αξιολογήθηκαν σε θέματα ασφάλεια από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP και τα περισσότερα από αυτά απέσπασαν τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων.

Τα περισσότερα μοντέλα εμφάνιση υψηλές επιμέρους βαθμολογίες, σε 4 κατηγορίες: προστασία ενηλίκων επιβατών, προστασία παιδιών, προστασία ευάλωτων χρηστών δρόμου (πεζοί, δικυκλιστές) και πληρότητα – λειτουργία συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ας τα δούμε αναλυτικά:

Το Tesla Model Y, το 5θυρο αμιγώς ηλεκτρικό SUV, έλαβε στις επιμέρους κατηγορίες: 91%, 93%, 86% και 92%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίσης 5θυρο ηλεκτρικό SUV Leapmotor B10, έλαβε: 93%, 93%, 84% και 85%.

Ένα ακόμα, μεγάλο ηλεκτρικό SUV, το Volvo EX90, έλαβε: 92%, 93%, 82% και 86%.

Η δίθυρη Mercedes-Benz CLE Coupe, με μοτέρ βενζίνης και πετρελαίου, έλαβε: 93%, 89%, 87% και 83%.

Το plug-in hybrid, 4θυρο saloon BYD Seal 6, έλαβε: 92%, 90%, 84% και 85%.

Το μεγάλο SUV MGS9 στην plug-in hybrid έκδοση, έλαβε: 84%, 85%, 74% και 77%.

Το αμιγώς ηλεκτρικό 5θυρο SUV, Skoda Elroq, έλαβε: 90%, 87%, 77% και 78%.

Το επίσης ηλεκτρικό 5θυρο SUV Skoda Enyaq, έλαβε ακριβώς την ίδια βαθμολογία με το Elroq: 90%, 87%, 77% και 78%.

Το 5θυρο hatchback CUPRA Leon με υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1.5lt, έλαβε: 88%, 86%, 82% και 77%.

Το ηλεκτρικό, 5θυρο SUV Toyota bZ4X, έλαβε: 88%, 85%, 80% και 79%.

Το 5θυρο hatchback Seat Leon, κι αυτό με υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1.5lt, έλαβε παρόμοια βαθμολογία με το αδερφάκι του CUPRA: 88%, 86%, 81% και 77%.

Το ηλεκτρικό, 5θυρο SUV Subaru Solterra που είναι ίδιο με το Toyota bZ4X, έλαβε, όπως είναι λογικό, την ίδια βαθμολογία: 88%, 85%, 80% και 79%.

Το ηλεκτρικό, 5θυρο hatchback VW ID.3, έλαβε: 86%, 87%, 78% και 76%.

To Kia EV5, το 5θυρο ηλεκτρικό SUV, έλαβε: 83%, 85%, 74% και 80%.

Το Audi A3 το 5θυρο hatchback με κινητήρα βενζίνης, έλαβε: 86%, 81%, 76% και 74%.

Καταλήγοντας, το 5θυρο SUV CUPRA Formentor, σε ήπια υβριδική και plug-in hybrid εκδοχή, έλαβε: 91%, 86%, 79% και 77%.