Formula 1: Ο Lando Norris με McLaren στην pole position στο βροχερό Λας Βέγκας

Για τρίτο συνεχόμενο Grand Prix στη φετινή Formula 1, ο Λάντο Νόρις με τη McLaren κατακτά την pole position. Στη δεύτερη θέση της εκκίνησης ο Μαξ Φερστάπεν με McLaren και στην τρίτη ο Κάρλος Σάινθ με Williams, με τον Όσκαρ Πιάστρι στην πέμπτη θέση.

Βρισκόμαστε στο Λας Βέγκας, για τον 22ο από τους 24 αγώνες της χρονιάς που εξελίσσεται εντυπωσιακά. Δεν θα κριθεί εδώ ο τίτλος, με τον Λάντο Νόρις να είναι 24 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταβλό του Όσκαρ Πιάστρι και 49 από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, ωστόσο το αποτέλεσμα του αγώνα θα δείξει αν θα έχουμε πρωταθλητή στο Κατάρ, ενώ η αυλαία του πρωταθλήματος πέφτει στο Αμπού Ντάμπι.

Στο Λας Βέγκας είχαμε για πρώτη φορά δοκιμαστικά υπό βροχή, που δυσκόλεψε αρκετά έως πολύ τους οδηγούς.

Στην αρχή της διαδικασίας οι 16 από τους 20 οδηγούς επιχείρησαν να ξεκινήσουν με την ενδιάμεση γόμα ελαστικών για λίγο νερό στο οδόστρωμα, όμως σύντομα πήγαν σε φουλ βρόχινα ελαστικά.

Το χτύπημα του Αλμπον στις μπαριέρες ήταν προειδοποίηση για τους υπόλοιπους να προσέξουν περισσότερο, με την πρώτη πεντάδα να μένει εκτός συνέχειας, καθώς τον Αλμπον πλαισίωσαν οι Αντονέλι, Μπορτολέτο, Τσουνόντα και Χάμιλτον. Ο Αντονέλι δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό με τη Mercedes και να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις. Ο Μπορτολέτο κι αυτός με τη Sauber δεν μπορεί να αποδώσει και περιμένει του χρόνου που η ομάδα θα είναι Audi. Ο Τσουνόντα δεν επιβεβαιώνει ότι δικαίως πήρε τη θέση του Λόουσον στη Red Bull και ο Χάμιλτον με την τελευταία θέση στο γκριντ μάλλον δεν θα πρέπει να μιλά καθόλου, πλέον, δυστυχώς.

Στο δεύτερο σκέλος της διαδικασίας είχαμε το ατύχημα του Μπέρμαν που τον άφησε εκτός συνέχειας. Μαζί του έμειναν ο Χούλκενμπεργκ με την άλλη Sauber, ο Στρολ με την Aston Martin, ο Οκόν με τη Haas και ο Κολαπίντο με την Alpine.

Και στο τρίτο, τελευταίο και καθοριστικό σκέλος για την pole position είχαμε αρκετή μάχη.

Οι οδηγοί μπήκαν με ενδιάμεσα ελαστικά καθώς δεν έβρεχε πολύ και είχε λιγότερο νερό η πίστα, στους δρόμους της πόλης του Λας Βέγκας.

Ο Χάτζαρ με τη Racing Bulls προς στιγμής ήταν επικεφαλής, πέρασε ο Ράσελ με τη Mercedes κάποια στιγμή, ο Σάινθ με τη Williams, ο Φερστάπεν με τη Red Bull και ο Νόρις με τη McLaren.

Στον τελευταίο γύρο, κι ενώ ο Φερστάπεν ήταν οριακά μπροστά, ο Νόρις έκανε έναν εξαιρετικό γύρο, αφήνοντας 3 δέκατα πίσω τον Φερστάπεν, ενώ ο Σάινθ για 4 εκατοστά του δευτερολέπτου δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Ολλανδό. Όμως, ο Ισπανός περνά από διερεύνηση από τους αγωνοδίκες για τον αν η επιστροφή του στην πίστα έκλεισε τον Στρολ ή όχι. Αν κριθεί παράτυπος, τότε θα χάσει την 3η θέση στο γκριντ.

Ο Ράσελ με τη Mercedes έμεινε 4ος και ο Πιάστρι χωρίς ενθουσιασμό από τη στιγμή που τον πέρασε στη βαθμολογία ο Νόρις, θα είναι στην 5η θέση.

Ο Λόουσον με τη Racing Bulls στην 6η θέση, και ακολουθούν Αλόνσο με Aston Martin, Χάτζαρ με Racing Bulls, Λεκλέρ με Ferrari και Γκασλί με Alpine.

Με τη Ferrari να έχει έναν οδηγό στην 9η θέση και έναν στην 20ή, η κατάσταση είναι τραγική.

Λιγότερο τραγική για τη Mercedes με δύο οδηγούς στην 4η και στην 17η θέση. Πάντως και η γερμανική ομάδα περνά από διερεύνηση για θέμα στην ανάρτηση.

Ας περιμένουμε τα αποτελέσματα των αγωνοδικών.

Το Grand Prix στο Λας Βέγκας θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας.