Renault: Ετοιμάζει νέα μικρά και μικρομεσαία μοντέλα – Συνολικά 12 έως το 2030

Άκρως επιθετική χαρακτηρίζεται η πολιτική της Renault έως το 2030, καθώς η γαλλική μάρκα ετοιμάζεται να λανσάρει μεγάλη γκάμα μοντέλων, νέα πλατφόρμα, διευρύνει την πλήρως υβριδική της τεχνολογία και ενδυναμώνει την φαρέτρα των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Η επίθεση της Renault είναι ολομέτωπη, διεθνώς και ειδικά στην Ευρώπη που μας αφορά περισσότερο, καθώς ανήγγειλε ότι θα λανσάρει 12 νέα μοντέλα έως το 2030, δηλαδή στα επόμενα 5 χρόνια!

Η βαρύτητα θα δοθεί σε δύο κατηγορίες αμαξωμάτων, όπου παραδοσιακά η Renault ήταν και είναι ισχυρή. Η πρώτη είναι η κατηγορία Α, δηλαδή τα αυτοκίνητα πόλης, όπου θα λανσαριστεί σύντομα το Twingo E–Tech electric, και πιθανότατα ένα ακόμα μοντέλο. Η δεύτερη είναι η κατηγορία Β, των supermini αυτοκινήτων, εκεί που η Renault πλάι στο ολοκαίνουργιο Clio, το Renault 5 E–Tech electric και το Renault 4 E–Tech electric, που αναμένεται στη χώρα μας σύντομα, πρόκειται να τοποθετήσει κι άλλα μοντέλα.

Στις αμέσως επόμενες κατηγορίες, των μικρομεσαίων C, η εταιρεία διαθέτει το Symbioz, το Austral και το Megane που αναμένεται ανανεωμένο, αλλά και στην D, των μεσαίων αμαξωμάτων, έχει το Arkana. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες η Renault καταγράφει το 30% των πωλήσεών της, κι ετοιμάζει μια δεύτερη, ιδιαίτερα φιλόδοξη προϊοντική φάση, με μια νέα γενιά ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων.

Τα νέα μοντέλα θα εφοδιάζονται με δύο κινητήρια συστήματα, ως επί το πλείστον. Το ένα είναι τεχνολογίας full hybrid E–Tech, δηλαδή με θερμικό κινητήρα, ηλεκτρομοτέρ και μπαταρία, που αποδίδει μεγάλη ισχύ και επιτυγχάνει μικρή κατανάλωση καυσίμου και το δεύτερο κινητήριο σύστημα είναι ηλεκτρικό.

Και τα δύο κινητήρια συστήματα, στις κατηγορίες C και D θα τοποθετηθούν στη νέα πλατφόρμα RGEV medium 2.0. Ειδικά στα ηλεκτρικά, θα έχει αρχιτεκτονική 800V, που με τη μεγάλη μπαταρία θα χαρίζει αυτονομία έως 750 χλμ. Η πλατφόρμα θα διατίθεται και σε εκδόσεις 4×4 με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2 τόνους, καθώς και σε διαμόρφωση με range extender (μικρός θερμικός κινητήρας που θα τροφοδοτεί με ενέργεια το ηλεκτρικό μοτέρ που θα κινεί τους τροχούς) που επεκτείνει τη συνολική αυτονομία έως και τα 1.400 χλμ.

Εκτός από τα επιβατικά, η Renault δίνει βαρύτητα και στα ελαφρά επαγγελματικά και επιταχύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με το Trafic Van E–Tech electric, το πρώτο Software Defined Vehicle (SDV) της μάρκας με τεχνολογία 800V και αυτονομία έως 450 χλμ..

Εξάλλου, με βάση το πρωτότυπο μοντέλο Renault R‑Space Lab, που ενσωματώνει στοιχεία για το πώς βλέπει η Renault το μέλλον μιας καμπίνας, θα δούμε αρκετές εφαρμογές στην κατεύθυνση να προσφέρει η μάρκα «αυτοκίνητα για να ζεις» ή στα γαλλικά «voitures à vivre», με πολλή φωτεινότητα, πόρτες που να ανοίγουν σε 90 μοίρες για εύκολη είσοδο, διάταξη με μετακινούμενα και αναδιπλούμενα καθίσματα, καμπύλη πανοραμική οθόνη openR που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, προβάλλοντας με απόλυτη ευκρίνεια και ταχύτητα, πληροφορίες ADAS και δεδομένα πολυμέσων, ίσως ακόμα και ένα συμπαγές τιμόνι, σε συνδυασμό με την τεχνολογία steer‑by‑wire.

Στο πεδίο ερευνών της Renault βρίσκονται και στοιχεία που ενισχύουν την ασφάλεια, όπως ένας απτικός ανιχνευτής αλκοόλ που στοχεύει στην εκπαίδευση και υποστήριξη νεαρών οδηγών, ώστε. Για παράδειγμα θα μπορούσε να τους αποτρέπει να οδηγήσουν έχοντας καταναλώσει παραπάνω αλκοόλ, ή να μην θέτει σε εκκίνηση το αυτοκίνητο.

Επίσης, σχεδιάζονται και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εντός του οχήματος. Η τελευταία θα μπορούσε να ενισχύσει το σύστημα Safety Coach με προσωποποιημένες συστάσεις, να διευκολύνει την εξοικείωση του οδηγού με το όχημα ή ακόμη και να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός οδήγησης για όσους το επιθυμούν.

Καταλήγοντας, η Renault, παγκοσμίως, με 26 νέα μοντέλα έως το 2030, στοχεύει σε πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων, με τις μισές στην Ευρώπη, με μοντέλα πλήρως εξηλεκτρισμένα, full hybrid E-Tech, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά.