Seat: Ήρθαν τα ανανεωμένα Ibiza και Arona

Έφτασαν στην Ελλάδα και ξεκίνησαν οι παραγγελίες για δύο πολύ γνωστά μοντέλα της Seat.

Τα ανανεωμένα Ibiza και Arona, που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του Μαρτορέλ, κοντά στη Βαρκελώνη, φέρουν σημαντικές αναβαθμίσεις στη σχεδίαση, την ποιότητα και τον εξοπλισμό.

Το Seat Ibiza, με 42 χρόνια παρουσίας, αποτελεί το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της μάρκας.

Επέστρεψε με ανανεωμένο στυλ, ζάντες αλουμινίου 15 έως 18 ιντσών, ξεχωρίζει η νέα εξαγωνική μάσκα, ο νέος προφυλακτήρας και οι πιο λεπτοί προβολείς Full LED με εκλεπτυσμένη φωτεινή υπογραφή, ο χρωματιστός διαχύτης και ο νέος πίσω προφυλακτήρας. Οι εκδόσεις FR προσθέτουν λογότυπο χαραγμένο με λέιζερ στην κολόνα Β και νέες ζάντες αλουμινίου με ελαστικά βελτιωμένης απόδοσης.

Η καμπίνα διαθέτει καθίσματα με ανάγλυφο ύφασμα, μαλακά πλαστικά και πιο σκούρα επένδυση οροφής. Το τιμόνι, επενδυμένο με 100% διάτρητο δέρμα, ενώ η έκδοση FR διαθέτει σπορ καθίσματα τύπου μπάκετ.

Τα ασύρματα Android Auto και Apple CarPlay ενσωματώνονται αρμονικά στην καμπίνα και είναι προσβάσιμα μέσω των οθονών infotainment 8,25 ιντσών ή 9,2 ιντσών, τοποθετήθηκε νέο ηχοσύστημα, και ασύρματη φόρτιση 15W με σύστημα ψύξης.

Η γκάμα των κινητήριων συστημάτων αποτελείται από εκδόσεις βενζίνης: 1.0 MPI 80PS που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων, 1.0 TSI 95PS με ίδιο κιβώτιο, 1.0 TSI 115PS με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ή 7τάχυτο κιβώτιο DSG και 1.5 TSI 150PS με 7τάχυτο κιβώτιο DSG.

Οι τιμές ξεκινούν από 16.690 ευρώ.

Το ανανεωμένο Arona ενίσχυσε το στιβαρό και δυναμικό αστικό SUV στυλ που διέθετε, με νέα εμπρός σχεδίαση, με πιο λεπτούς προβολείς Full LED με χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή, νέα εξαγωνική μάσκα, φώτα ομίχλης σε νέα θέση και νέο εμπρός προφυλακτήρα και νέες ζάντες 16 έως 18 ίντσες.

Η καμπίνα έχει ίδια υλικά κατασκευής και χαρακτηριστικά με του Ibiza, ίδιες οθόνες, συνδεσιμότητα, φόρτιση smartphone και ηχοσύστημα.

Εφοδιάζεται με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, με τεχνολογίες όπως το Travel Assist που προσφέρουν ημιαυτόνομη οδήγηση σε όλο το φάσμα ταχυτήτων, και νέους προβολείς Full LED που αυξάνουν τόσο την εμβέλεια όσο και τη φωτεινότητα δέσμης.

Η γκάμα των κινητήριων συστημάτων φέρει τρία μοτέρ βενζίνης: 1.0 TSI 95PS με 5άρι χειροκίνητο κιβώτιο, 1.0 TSI 115PS με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ή 7τάχυτο κιβώτιο DSG και 1.5 TSI 150PS με 7άρι κιβώτιο DSG.

Το νέο SEAT Arona διατίθεται σε εκδόσεις Style και FR, με τιμή από 18.990 ευρώ.