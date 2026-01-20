Skoda: Συνεχή ρεκόρ πωλήσεων και τρίτη μάρκα στην Ευρώπη

Πολλά και σημαντικά ρεκόρ κατέγραψε η Skoda, του ομίλου VW το 2025.

Η τσεχική μάρκα ανέβηκε στην 3η θέση των πωλήσεων στην Ευρώπη, για πρώτη φορά, με 836.200 οχήματα και +9,9%, ενώ σε όλο τον κόσμο πούλησε 1.043.900 οχήματα, με αύξηση 12,7% σε σχέση με το 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ευρωπαϊκό έδαφος, η Γερμανία είχε 211.100 πωλήσεις, η Τσεχία 91.800, το Ηνωμένο Βασίλειο 83.300, η Πολωνία 65.200 και η Γαλλία 50.800. Αύξηση πωλήσεων είχε σε Δανία και Ολλανδία, ενώ στην Ελλάδα κατέγραψε 3.090 πωλήσεις, μειωμένες σε σχέση με το 2024 (3.914 μονάδες), καθώς η μάρκα επανατοποθετήθηκε στην αγορά τόσο προϊόντικά με νέες εκδόσεις όσο και τιμολογιακά.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 25,7% των συνολικών παραδόσεων της Skoda στην Ευρώπη, με τη μάρκα να είναι στην 4η θέση μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, με 6,8% μερίδιο αγοράς.

Τα περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά Skoda πουλήθηκαν σε Γερμανία, Δανία και Ολλανδία, ενώ στην Τσεχία παραδόθηκαν 6.000 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 245,7%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Elroq αναδείχθηκε δεύτερο σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το Enyaq φιγουράρει στην 7η θέση.

Συνολικά, το Octavia παραμένει το πιο εμπορικό μοντέλο της Skoda, παγκοσμίως (190.300), ακολουθούμενο από τα Kodiaq (130.400), Kamiq (125.900) και Fabia (119.100).

Η στρατηγική διεθνοποίησης της Skoda συνεχίζει να αποδίδει απτά αποτελέσματα. Στην Ινδία καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ παραδόσεων, με αιχμή τη ζήτηση για το τοπικά παραγόμενο SUV Kylaq. Παράλληλα, η Skoda ενίσχυσε το αποτύπωμά της στην περιοχή ASEAN και εισήλθε στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ θετική δυναμική καταγράφηκε και στην Τουρκία, καθώς και στη Βόρεια Αφρική, με άνοδο σε Μαρόκο και Αίγυπτο.

Καταλήγοντας, το 2026 θα παρουσιαστεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover Epiq, ενώ προς το τέλος του έτους θα ακολουθήσει το επταθέσιο οικογενειακό, επίσης ηλεκτρικό SUV Peaq.