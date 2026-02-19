Skoda: Συνεχίζει να υποστηρίζει την ποδηλασία σε κορυφαίο επίπεδο

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Skoda υποστηρίζει την ποδηλασία και τον Γύρο της Γαλλίας, αλλά επί ελληνικού εδάφους.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας L’Étape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda, με συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό και προβάλλοντας διεθνώς τη Λακωνία ως προορισμό εμπειρίας.

Η παρουσία της Skoda στη διοργάνωση λειτουργεί και ως πλατφόρμα για να αναδείξει το όραμά της για μια πιο καθαρή, πιο έξυπνη και πιο βιώσιμη κινητικότητα, με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση και λύσεις μετακίνησης που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, την πρακτικότητα και την εμπειρία χρήσης.

Ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες και περιλαμβάνει τρεις αγώνες: The Race – 140 χλμ. (υψομετρικά 1.700 μ.), The Ride – 67 χλμ. (υψομετρικά 1.250 μ.) και The Fun Ride – επίπεδη, μη αγωνιστική διαδρομή 15 χλμ., για όλες τις ηλικίες.