Skoda: Το 100.000ό πλήρως ηλεκτρικό Elroq

Ένα νέο ορόσημο γιορτάζει η Skoda, καθώς έχει κατασκευάσει 100.000 μονάδες του πλήρως ηλεκτρικού compact SUV Elroq, από την έναρξη της παραγωγής στις αρχές του 2025.

Ως το πρώτο μοντέλο παραγωγής που διαθέτει τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid της μάρκας, το Elroq συναρμολογείται σε μια ευέλικτη γραμμή που κατασκευάζει επίσης το Enyaq και την Octavia, που βασίζεται σε μια ευέλικτη πλατφόρμα.

Αυτό επιτρέπει στην τσεχική μάρκα να παράγει τόσο ηλεκτρικά όσο και μοντέλα με θερμικούς κινητήρες ICE στην ίδια γραμμή παραγωγής, ανταποκρινόμενη γρήγορα στη ζήτηση των πελατών.

Το Elroq αποδεικνύεται δημοφιλές στην αγορά, καθώς κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2025, κατέλαβε τη 2η θέση μεταξύ των πιο καλοπουλημένων ηλεκτρικών BEV στην Ευρώπη.

Το ορόσημο των 100.000 μονάδων υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τα ηλεκτρικά SUV της Skoda, τα Elroq και Enyaq, καθώς τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2025, η μάρκα παρέδωσε σχεδόν 120.000 BEV παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, και τα δύο μοντέλα κατατάχθηκαν στα δέκα κορυφαία ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με το Elroq δεύτερο και το Enyaq έκτο. Το Elroq είναι το BEV με τις καλύτερες πωλήσεις στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία και τη Σλοβακία, και κατατάσσεται ανάμεσα στα τρία BEV με τις καλύτερες πωλήσεις στην Αυστρία, την Ολλανδία και την Ελβετία.

Στην Ελλάδα είναι 5ο στην κατηγορία των ηλεκτρικών μικρομεσαίων C-SUV.