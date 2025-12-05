Skoda: Το θρυλικό Skoda 100 έγινε ηλεκτρικό

Ένα ιστορικό μοντέλο για τη Skoda, το Skoda 100 της δεκαετίας του 1960, το πρώτο μοντέλο που ξεπέρασε το 1 εκατ. πωλήσεις – για την ακρίβεια 1.079.708 μεταξύ 1969 και 1977 – για την τσέχικη μάρκα, αναγεννήθηκε και από θερμικό έγινε ηλεκτρικό.

Θυμίζω ότι το παλαιό τετράθυρο σεντάν έφερε έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 1.0lt – 48 ίππων στον πίσω άξονα, ενώ το Skoda 110 1.1lt αύξησε την ισχύ στους 53 ίππους, ενώ οι εκδόσεις LS απέδιδαν έως και 63 ίππους.

Τώρα, η σχεδιαστική μελέτη για την αναγέννησης του μοντέλου, αναπτύχθηκε από τον εξωτερικό σχεδιαστή της Skoda, Martin Paclt, ο οποίος μεταμόρφωσε το αγαπημένο μοντέλο του παρελθόντος με σύγχρονες αναλογίες, καθαρές επιφάνειες και τις αρχές σχεδιασμού Modern Solid της μάρκας, προσφέροντας μια γεύση από το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα εμβληματικό αυτοκίνητο στον 21ο αιώνα.

Από την αρχή του έργου, ο Paclt έθεσε ως στόχο να αποφύγει ένα αντίγραφο με ρετρό θέμα. Αντ’ αυτού, η εστίαση ήταν στη διατήρηση του βασικού πνεύματος του μοντέλου, μέσω της συνολικής του στάσης, της σιλουέτας και του χαρακτήρα του. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο σεντάν που ορίζεται από κομψές επιφάνειες και γενναιόδωρους όγκους που αντανακλούν την απλότητα του κλασικού μοντέλου.

Οι σύγχρονες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης μιας υπογραφής φωτισμού τεσσάρων στοιχείων και φωτεινών λωρίδων πλήρους πλάτους τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος, φέρνουν το αυτοκίνητο στο σήμερα. Αυτά τα στοιχεία αποτίουν διακριτικό φόρο τιμής στις χρωμιωμένες πινελιές και τον διακριτικό πίσω αεραγωγό του ιστορικού Skoda 100.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές καινοτομίες του πρωτότυπου βρίσκεται στο πίσω μέρος, όπου ο Paclt κατάργησε εντελώς το πίσω παράθυρο, ενώ πρόσθεσε αεραγωγό ψηλά και αεραγωγούς στα πλάγια, παραπέμπει στην αρχική αρχιτεκτονική του μοντέλου που είχε κινητήρα πίσω.

Αν και η Skoda δεν έχει σχέδια παραγωγής για την ιδέα του 100, οι ιδέες που αντλήθηκαν κατά τη δημιουργία του θα καθοδηγήσουν όλα τα μελλοντικά έργα της μάρκας.