Σπουδαία νίκη του Alex Marquez στη Χερέθ – Έπεσε ο πολυπρωταθλητής αδερφός του

Ο σημερινός αγώνας, το Grand Prix του MotoGP στην πίστα της Χερέθ, μπορεί να μην είχε βρεγμένο οδόστρωμα που έφερε τα πάνω κάτω χθες στο Sprint, ωστόσο είχε θέαμα και διαφορετικό σκηνικό.

Ο Άλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini, ακριβώς έναν χρόνο μετά την πρώτη του νίκη στην ίδια πίστα, και περίπου 6 μήνες μετά την τελευταία του επικράτηση στη Μαλαισία, επέστρεψε όχι μόνο στα καλά αποτελέσματα, αλλά κατάφερε να κερδίσει από την 5η θέση στην εκκίνηση, σημειώνοντας την 4η νίκη καριέρας,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο αδερφός του Μαρκ, έπεσε με την εργοστασιακή Ducati, ο μικρός αδερφός διατήρησε τα ηνία και παρά την πίεση του Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia, μπόρεσε να κρατηθεί μπροστά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Στη δεύτερη θέση αλλά πρώτος στη βαθμολογία ο Marco Bezzecchi

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον Μπετζέκι η δεύτερη θέση μπορεί να μην είναι πρώτη, όπως όταν κέρδισε τα τρία προηγούμενα Grand Prix, σε Ταϊλάνδη, Βραζιλία και ΗΠΑ, εντούτοις τον κρατά επικεφαλής στην βαθμολογία, σε απόσταση 10 βαθμών από τον ομόσταβλό του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος στο τέλος έχασε την 3η θέση του βάθρου από τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati VR46.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Το δίδυμο της Trackhouse με Aprilia, Αϊ Ογκούρα και Ραούλ Φερνάντεθ, πήραν την πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα, προσπερνώντας και οι δύο την LCR Honda του Ζοάν Ζαρκό, την καλύτερη θέση φέτος για την ιαπωνική ομάδα.

Εγκατάλειψε ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, από πρόβλημα στη μοτοσυκλέτα.

Επόμενος αγώνας στη Γαλλία, 9 και 10 Μαΐου.