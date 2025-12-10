Suzuki: Τον Μάρτιο του 2026 οι πωλήσεις του e-Vitara με δυναμικά, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Είχαμε γράψει εγκαίρως, από τον Ιανουάριο του 2025, για την παρουσίαση του ηλεκτρικού Suzuki e-Vitara στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Πέρασαν μήνες πολλοί, το αυτοκίνητο ήρθε στην Ελλάδα σε έκδοση προ-παραγωγής, γι’ αυτό και δεν βλέπετε πινακίδες στο αυτοκίνητο, είχα την ευκαιρία να το οδηγήσω για λίγη ώρα και θα βρίσκεται στην ελληνική αγορά τον Μάρτιο του 2026.

Βέβαια, οι παραγγελίες θα αρχίσουν νωρίτερα, εντός του Ιανουαρίου, όταν θα ανακοινωθούν οι τιμές, οι οποίες –όπως ανέφεραν τα στελέχη της εισαγωγικής εταιρείας Σφακιανάκης- θα είναι πολύ ανταγωνιστικές.

Ίδωμεν.

Προς το παρόν μένουμε στο γεγονός ότι η Suzuki αποκτά το πρώτη της, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας με Toyota και Daihatsu, που έδωσαν το πλαίσιο και τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, ενώ η ιδέα σχεδίασης και οι άξονες μετάδοσης είναι της Suzuki.

Πριν περάσω στο μοντέλο επισημαίνω ότι η έλευσή του πρόκειται να ενδυναμώσει τις πωλήσεις της μάρκας και στην Ελλάδα. Η Suzuki είναι 4η σε πωλήσεις στη χώρα μας (μερίδιο 6,6%), σε μια αγορά της οποίας το 59% είναι αυτοκίνητα εταιρικά και ενοικιάσεων, και το 41% απευθείας πωλήσεις σε ιδιώτες. Σε αυτή τη κατηγορία, στους ιδιώτες, η Suzuki έχει μερίδιο αγοράς 8,9%.

Όπως προανέφερα, η Suzuki δεν έχει παρουσία στην αγορά των ηλεκτρικών και θα έχει με το e-Vitara από τον Μάρτιο του 2026.

Το 2025 η αγορά ηλεκτρικών θα κλείσει περίπου στις 8.300 ταξινομήσεις, με 5,8% μερίδιο, που είναι λίγο μικρότερο από πέρυσι (8.707 μονάδες το 2024).

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι η κατηγορία των ηλεκτρικών B-SUV, στην οποία θα ενταχθεί το e-Vitara, έχει μερίδιο 21,9%, με τα D-SUV να έχουν 22,3%, τα C-SUV 18,4% και τα A-SUV 6,4%.

Σχεδιαστικά χαρακτηρίζεται από εξαγωνική εμπρός και πίσω όψη, φώτα τριών σημείων, τονισμένους ώμους, έχει κεραία οροφής σε στυλ πτερύγιο, κρυμμένες χειρολαβές στις πίσω πόρτες και διχρωμία στην οροφή στην ανώτερη έκδοση εξοπλισμού.

Με 4,275μ. μήκος, 1,8 μ. πλάτος και 1,635 μ. ύψος, έχει παρουσιαστικό που ενισχύεται από τα 18 εκ. απόστασης από το έδαφος.

Στο εσωτερικό θα υπάρχουν δύο επιλογές σε καφέ ή μαύρη απόχρωση, σε ένα περιβάλλον που περιβάλλεται από ενιαία οθόνη με πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, κεντρική οθόνη 10,1 ιντσών, τιμόνι με δύο ακτίνες και επίπεδο κάτω τμήμα, αιωρούμενη κεντρική κονσόλα, φυσικούς διακόπτες για κλιματισμό (ρύθμιση και από οθόνη), κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σε 10 κατευθύνσεις (GLX), πίσω συρόμενα καθίσματα, αναδιπλούμενα 40:20:40, επαγωγική φόρτιση, 2 ποτηροθήκες εμπρός και 2 πίσω, θύρες USB από 2 εμπρός και πίσω Α και C, και 310 λίτρα πορτ-μπαγκάζ.

Χωρούν πέντε ενήλικες με 2,7 μ. μεταξόνιο και επίπεδο πάτωμα.

Θα είναι διαθέσιμο σε επιλογές με δύο μπαταρίες 49kWh και ισχύ 144 PS και 61kWh με ισχύ 174 PS και 184PS (προτείνεται φόρτιση έως 100%).

Η μικρότερη μπαταρία θα προσφέρεται στη δικίνητη έκδοση, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία με τη μικρότερη ισχύ στη δικίνητη έκδοση και με τη μεγαλύτερη στην τετρακίνητη, η οποία διαθέτει και πρόγραμμα Trial για δύσκολα εδάφη.

Ο οδηγός θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες οδήγησης: eco, normal και sport, ενώ με το πάτημα ενός διακόπτη θα μπορεί να απολαμβάνει οδήγηση one-pedal drive.

Η πλατφόρμα που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει χαμηλό κέντρο βάρους, και κοντούς προβόλους, περίπου σαν Swift και όχι Vitara.

Η ανάρτηση απαρτίζεται από γόνατα McPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω.

Πλήρες σε συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού GL και GLX, θα έχει και απομακρυσμένες λειτουργίες με Suzuki connect, ενώ θα καλύπτεται από εγγύηση έως 10 χρόνια στο αμάξωμα και 8 χρόνια για τη μπαταρία.