Τα Volkswagen Golf και T-Roc σε πλήρως υβριδικές εκδόσεις

Το περιμέναμε και έρχεται το πλήρως υβριδικό κινητήριο σύστημα από τη Volkswagen, η οποία θα το εφαρμόσει πρώτα στα Golf και T-Roc, τα οποία αναμένονται σε εκδόσεις Golf Hybrid και T-Roc Hybrid από το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Στο Συμπόσιο Αυτοκινήτου της Βιέννης, που ολοκληρώνεται σήμερα, η γερμανική εταιρεία παρουσιάζει τη δική της πρόταση απέναντι στους Ιάπωνες κατασκευαστές (Toyota, Nissan, Suzuki), αναπτύσσοντας ένα νέο πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης, που δεν εξαρτάται από καλώδια φόρτισης και υποδομή φόρτισης, καθώς η ενέργεια για τις φάσεις ηλεκτρικής κίνησης ανακτάται συνεχώς χρησιμοποιώντας έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα σε συνδυασμό με μια γεννήτρια. Το νέο πλήρως υβριδικό σύστημα θα προσφέρεται σε δύο επίπεδα ισχύος και θα έχει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα κίνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το νέο σύστημα, υπό την ονομασία «Hybrid», η VW γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του ήπιου υβριδικού συστήματος, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο ως «eTSI», και των plug-in υβριδικών, που εφαρμόζονται στο Golf με την ετικέτα «eHybrid» ή ως σπορ GTE.

Η νέα υβριδική μονάδα κίνησης τροφοδοτεί τον μπροστινό άξονα. Τα βασικά της στοιχεία είναι η υβριδική μονάδα, ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας (TSI) και η μπαταρία ιόντων λιθίου. Η υβριδική μονάδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ηλεκτροκινητήρα ως κινητήρα κίνησης, έναν δεύτερο ηλεκτροκινητήρα ως γεννήτρια, ηλεκτρονικά ισχύος, ένα διαφορικό και ένα κιβώτιο ταχυτήτων μίας σχέσης, καθώς και έναν ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδισκο συμπλέκτη με δική του μονάδα ελέγχου, η οποία χρησιμοποιείται για την εμπλοκή και την αποσύνδεση του TSI στο σύστημα κίνησης. Ένας ηλεκτρικός συμπιεστής A/C και ένα ηλεκτρικό σερβοσύστημα φρένων είναι επίσης ενσωματωμένα στο μπροστινό μέρος. Η μπαταρία υψηλής τάσης, που συνδυάζεται με την υβριδική κίνηση με κυψέλες NMC και με χωρητικότητα 1,6 kWh (μικτή) που είναι συνηθισμένη για οχήματα HEV, είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο του οχήματος στο πίσω μέρος τόσο του Golf όσο και του T-Roc.

Το σύστημα έχει τρεις τρόπους λειτουργίας, για την αλληλεπίδραση μεταξύ του υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα (1.5 TSI evo2), των δύο ηλεκτροκινητήρων και της μπαταρίας υψηλής τάσης για να επιτύχει μια καλή ισορροπία απόδοσης, δυναμικής και άνεσης. Ο ηλεκτροκινητήρας που είναι υπεύθυνος για την ισχύ κίνησης αντικαθιστά ή υποστηρίζει τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα σε όλες εκείνες τις φάσεις στις οποίες προσφέρει πρόσθετη απόδοση. Για παράδειγμα, τα Golf Hybrid και T-Roc Hybrid λειτουργούν συχνά μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, καθιστώντας τα πολύ αθόρυβα κατά την εκκίνηση, σε χαμηλές ταχύτητες και επομένως στην αστική κυκλοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε χαμηλές ταχύτητες η κίνηση γίνεται μόνο με τη χρήση του ηλεκτροκινητήρα, και το μοτέρ βενζίνης απενεργοποιείται. Στη σειριακή λειτουργία, ο κινητήρας βενζίνης TSI είναι ενεργός αλλά αποσυνδεδεμένος, προκειμένου να παράγει ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα μέσω μιας γεννήτριας σε ένα βέλτιστο παράθυρο λειτουργίας και έτσι να επεκτείνει την ηλεκτρική αυτονομία.

Στην παράλληλη λειτουργία, ο βενζινοκινητήρας είναι ενεργός ως κύριο σύστημα κίνησης από περίπου 60 χλμ./ώρα σε επαρχιακούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Ο ηλεκτροκινητήρας υποστηρίζει τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, για παράδειγμα, ως ενισχυτή κατά την επιτάχυνση.

Επίσης, ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προφίλ οδήγησης: Eco, Comfort και Sport. Στο προφίλ οδήγησης Eco, η μέγιστη ισχύς του συστήματος περιορίζεται στο 70% και η λειτουργία ενίσχυσης απενεργοποιείται για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Το προφίλ Comfort δεν περιορίζει την ισχύ του συστήματος και επιτρέπει την ενίσχυση. Στο προφίλ οδήγησης Sport, τα σπορ χαρακτηριστικά επιτυγχάνονται με την πρόωρη αλλαγή της κίνησης σε σειριακή λειτουργία, ώστε η πλήρης ισχύς να διατίθεται γρήγορα.