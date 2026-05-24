Τεράστια νίκη του Antonelli στον Καναδά – Φοβεροί οι Hamilton και Verstappen

Ο 5ος αγώνας της φετινής Formula 1 στον Καναδά, τα είχε όλα με νικητή τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, δεύτερο τον Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari και τρίτο τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford.

Με τις πρώτες ψιχάλες να πέφτουν, η McLaren που είχε την 3η και 4η θέση στο γκριντ, με Νόρις και Πιάστρι, επέλεξε να βάλει ενδιάμεσα ελαστικά για λίγη βροχή, όπως και μερικοί ακόμα οδηγοί, αλλά όχι οι δύο της Mercedes, Αντονέλι και Ράσελ, οι δύο της Ferrari, Χάμιλτον και Λεκλέρ και οι δύο της Red Bull – Ford, Φερστάπεν και Χάτζαρ, οι οποίοι έβαλαν τη μαλακή γόμα της Pirelli.

Μολονότι ο Νόρις πέρασε μπροστά με την εκκίνηση, πολύ γρήγορα τον πέρασε ο Αντονέλι και λίγο αργότερα ο Ράσελ, νικητής του Sprint του Σαββάτου, πήρε προβάδισμα.

Όμως, ο Αντονέλι πέρασε ξανά τον Ράσελ στον 23ο από τους 68 γύρους και έκτοτε έμεινε μπροστά, παρά τα δύο Εικονικά Αυτοκίνητα Ασφαλείας, τη μία για την εγκατάλειψη του Αλμπον με τη Williams από χτύπημα του Χάτζαρ που του επέφερε ποινή 10 δευτ., και την άλλη από την εγκατάλειψη του Ράσελ, στον 30ό γύρο, από μηχανικό πρόβλημα στη Mercedes.

Νωρίτερα, ο φοβερός Μαξ Φερστάπεν είχε καταφέρει από την 6η θέση στην εκκίνηση να ανέβει θέσεις, να βρεθεί τρίτος και μετά δεύτερος μετά την εγκατάλειψη του Ράσελ. Ο Ολλανδός, 4 φορές πρωταθλητής Formula 1, είχε παράπονα από την ομάδα του, όμως έφτασε για πρώτη φορά στο βάθρο φέτος και φαίνεται ότι τα καλύτερα για τη Red Bull – Ford είναι μπροστά.

Κι αυτό διότι ο Ισάκ Χάτζαρ, παρά τις δύο ποινές που πήρε, κατάφερε να τερματίσει 5ος από 7ος που ξεκίνησε, δίνοντας πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα.

Εξαιρετικός και ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος αν και ξεκίνησε 5ος, και παρά το γεγονός ότι τον πέρασε ο Φερστάπεν, μπόρεσε στον 61ο γύρο να περάσει τον Ολλανδό και να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για τον Βρετανό, 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Εκτός βάθρου ο Λεκλέρ με μια διαφορά 44 δευτερολέπτων από την κορυφή.

Τη δεκάδα έκλεισαν οι Κολαπίντο με Alpine, Λόουσον με Racing Bulls – Ford, Γκασλί με Alpine, Σάινθ με Williams και Μπέρμαν με Haas.

Ο Πιάστρι με τη McLaren, έχοντας πάρει και ποινή 10 δευτ. έμεινε εκτός βαθμών, 11ος, ενώ ο ομόσταβλός του Νόρις, και περσινός πρωταθλητής, εγκατέλειψε.

Χούλκενμπεργκ και Μπορτολέτο με τα δύο Audi σε 12η και 13η θέση, ενώ τερμάτισαν ακόμα οι Οκόν με Haas, Στρολ με Aston Martin και Μπότας με Cadillac.

Εγκατέλειψαν, επίσης, οι: Πέρες με Cadillac, και Αλόνσο με Aston Martin, ενώ δεν ξεκίνησε ο Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford που έμεινε κολλημένος στο γκριντ.

Επόμενος αγώνας στο Μονακό, στις 7 Ιουνίου.