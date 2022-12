Το MotorTrend ανακοίνωσε ότι το Hyundai IONIQ 5 είναι ο νικητής των «Golden Calipers» για το SUV της Χρονιάς.

Το IONIQ 5 ξεπέρασε 45 ολοκαίνουργια σημαντικά επανασχεδιασμένα SUV, 25 από τα οποία ήταν ηλεκτροκίνητα. Το IONIQ 5 ξεχώρισε από τον ισχυρό ανταγωνισμό με τη δυναμική του σχεδίαση, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και την εμπειρία του χρήστη που προσφέρει.

«Το βραβείο “SUV της Χρονιάς” του MotorTrend που κατέκτησε το IONIQ 5 αναδεικνύει την αδιάκοπη στόχευση της Hyundai στην ανάπτυξη προϊόντων παγκόσμιας κλάσης, τον σχεδιασμό και τις καινοτόμες τεχνολογίες», δήλωσε ο κ. Jaehoon (Jay) Chang, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Motor Company.

«Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες διακρίσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και μας τιμά που το IONIQ 5 ανταμείβεται για την εξαιρετική γκάμα, την ικανότητα γρήγορης φόρτισης, τον προοδευτικό σχεδιασμό, τον πρακτικό εσωτερικό χώρο και την προηγμένη τεχνολογία του».

«Για πρώτη φορά στην 74χρονη ιστορία του MotorTrend, η πλειονότητα των υποψήφιων οχημάτων που διεκδικούσαν το βραβείο «SUV της χρονιάς» ήταν ηλεκτροκίνητα, με υβριδική, plug-in υβριδική ή πλήρως ηλεκτρική ισχύ μπαταρίας», δήλωσε ο κ. Ed Loh, Head of editorial του MotorTrend Group.

Ο κ. Loh πρόσθεσε: «Μετά από μια εξαντλητική αναμέτρηση, το Hyundai IONIQ 5 κατέκτησε την κορυφή, σημειώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στα έξι βασικά κριτήρια του βραβείου μας. Με το IONIQ 5, η Hyundai προσφέρει ένα προσιτό, τεχνολογικά εξελιγμένο crossover με μεγάλη αυτονομία και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης, που ξεχωρίζει σε μια ολοένα και πιο δημοφιλή κατηγορία.

Το IONIQ 5 δεν μοιάζει ούτε οδηγείται όπως οποιοδήποτε άλλο ηλεκτροκίνητο όχημα. Ηγείται με το εντυπωσιακό, φουτουριστικό του στυλ και την ανθρωποκεντρική τεχνολογία του και όλα αυτά σε ένα έξυπνα σχεδιασμένο crossover που ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα τρόπου ζωής».

Το IONIQ 5 κέρδισε το βραβείο «SUV της Χρονιάς» υπερέχοντας στα έξι βασικά κριτήρια του βραβείου MotorTrend: ασφάλεια, απόδοση, αξία, προοδευτικός σχεδιασμός, μηχανική αριστεία και απόδοση της προβλεπόμενης λειτουργίας.

«Το IONIQ 5 είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό στην οδήγηση, συνδυάζοντας σαφή χειρισμό και εξειδικευμένο συντονισμό πλαισίου με άνεση υψηλού επιπέδου πολυτέλειας και ποιότητα κύλισης σε ένα προσιτό mainstream EV», δήλωσε ο κ. Erik Johnson, Digital Director της MotorTrend. «Είναι επίσης διασκεδαστικό να το βλέπεις, με μια σχεδίαση που παραπέμπει στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, αλλά εξακολουθεί να είναι απόλυτα μοντέρνο και διακριτικό ανάμεσα στη πληθώρα των crossover και SUV. Από τη σχεδίαση μέχρι τις έξυπνες τεχνολογίες, θα συνεχίσετε να ανακαλύπτετε το IONIQ 5 για πολύ καιρό αφότου το οδηγήσετε για πρώτη φορά».

Σημαντικά σημεία του IONIQ 5:

Προοδευτικός σχεδιασμός

Εξαιρετικά γρήγορη πολλαπλή φόρτιση 800 volt (10% έως 80% σε 18 λεπτά)

Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) μπορεί να τροφοδοτήσει μικρές και μεγαλύτερες συσκευές, ακόμη και να φορτίσει άλλα ηλεκτροκίνητα (EV) οχήματα

Αυτονομία μεγαλύτερη από 507 χλμ. συνδυαστικός κύκλος – 710χλμ. αστικός κύκλος

Η πλατφόρμα E-GMP βελτιώνει τις επιδόσεις, τη δυναμική οδήγηση και βελτιστοποιεί τον εσωτερικό όγκο (ευρυχωρία ενός μεγάλου αυτοκινήτου σε ένα συμπαγές CUV)

Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και χρώματα εμπνευσμένα από τη φύση σε πολλά σημεία επαφής

Το IONIQ 5 αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας μάρκας ηλεκτροκίνητων οχημάτων IONIQ της Hyundai

Νωρίτερα μέσα στο έτος, το IONIQ κατέκτησε 5 μεταξύ άλλων βραβείων : «World Car of the Year 2022», «World Electric Vehicle of the Year» και «World Car Design of the Year», καθώς και “German Car of the Year”, “UK Car of the Year”, “Auto Express’ Car of the Year” και “Auto Bild’s Electric Car of the Year”.