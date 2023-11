Το Electrified Streamliner IONIQ 6 της Hyundai Motor Company κατέκτησε τα διάσημα βραβεία World Car of the Year, World Electric Vehicle και World Car Design of the Year.

Το IONIQ 6 διακρίθηκε από την διεθνή κριτική επιτροπή για τη μοναδική αεροδυναμική του σχεδίαση και την εξαιρετική αμιγώς ηλεκτροκίνητη γκάμα του. Τα World Car Awards ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα στη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης (NYIAS) σήμερα.

Μια κριτική επιτροπή 100 δημοσιογράφων αυτοκινήτου από 32 χώρες επέλεξε το IONIQ 6 μεταξύ των τριών πρώτων φιναλίστ, που λανσαρίστηκαν το 2022. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη τριπλή διάκριση της Hyundai στα World Car Awards. Πέρυσι, η κριτική επιτροπή ανακήρυξε το IONIQ 5 νικητή στις ίδιες κατηγορίες.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που λαμβάνουμε αυτή τη εξαιρετική διάκριση δύο συνεχόμενα χρόνια, η οποία αναγνωρίζει τις αδιάκοπες προσπάθειες όλων στην Hyundai Motor Company να φέρουν στην αγορά ηλεκτρικά ηλεκτρικά όπως το IONIQ 6» δήλωσε ο κ. Jaehoon Chang, President και CEO της Hyundai Motor Company. «Αυτή η διάκριση ενισχύει τη δέσμευσή μας να είμαστε παγκόσμιος ηγέτης της ηλεκτροκίνησης οχημάτων και θα βοηθήσει στην ενθάρρυνση των προσπαθειών μας ως παρόχου έξυπνων λύσεων κινητικότητας».

«Θέλουμε πάντα να συνδεόμαστε με τους πελάτες σε συναισθηματικό επίπεδο και με τη σχεδίαση του IONIQ 6 έχουμε δημιουργήσει πραγματικά ένα μοναδικό όχημα στο είδος του. Το τολμηρό στυλ streamliner συνδυάζει την έντονη συναισθηματική έλξη με την αεροδυναμική απόδοση για να προσφέρει εξαιρετική αυτονομία» δήλωσε ο κ. SangYup Lee, Executive Vice President και Head του Hyundai Global Design Center.

Το IONIQ 6 είναι το δεύτερο μοντέλο της αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα μάρκας της Hyundai, IONIQ. Εκμεταλλεύεται πλήρως την προσαρμοσμένη αρχιτεκτονική της Electric-Global Modular Platform (E-GMP) για να προσφέρει δυνατότητες εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 800 V για φόρτιση 10 έως 80% σε μόλις 18 λεπτά και εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό.

Με εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,21, το IONIQ 6 είναι ένα από τα πιο αεροδυναμικά και ενεργειακά αποδοτικά ηλεκτρικά (EV) οχήματα της αγοράς. Η αυτονομία κατά WLTP του Electrified Streamliner με μία μόνο φόρτιση είναι 614 χλμ. Το στάνταρ μοντέλο 2WD με ελαστικά 18” επιτυγχάνει κατανάλωση ενέργειας 13,9 kWh/100 km κατά WLTP.

Στα καινοτόμα χαρακτηριστικά του IONIQ 6 περιλαμβάνεται η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), συστήματα υποβοήθησης οδηγού και προηγμένη συνδεσιμότητα με ενημερώσεις λογισμικού over-the-air (OTA) που προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία στο αυτοκίνητο. Το ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό εκμεταλλεύεται πλήρως το μακρύ μεταξόνιο των 2.950 mm για να παρέχει μια σειρά από προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως Dual Color Ambient Lighting, Speed Sync Lighting, EV Performance Tune-up και Electric Active Sound Design (e-ASD) βελτιώνοντας την εμπειρία ηλεκτροκίνησης.

Φέτος, η κριτική επιτροπή των World Car Awards ανακήρυξε επίσης τον κ. SangYup Lee, World Car Person of the Year 2023 για τη ζωτική του συμβολή στα πιο εντυπωσιακά καινοτόμα πρωτότυπα και αυτοκίνητα παραγωγής που παρουσιάστηκαν το 2022, συμπεριλαμβανομένου του Hyundai IONIQ 6, του ολοκαίνουριου KONA και του ‘rolling lab’ N Vision 74