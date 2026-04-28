Το αναβαθμισμένο Audi Q4 e-tron με 577 χιλιόμετρα αυτονομία και νέο εσωτερικό

Πνοή ανανέωσης και μάλιστα σε καίρια σημεία για το αμιγώς ηλεκτρικό Audi Q4 e-tron, το οποίο προσφέρεται σε εκδόσεις SUV και Sportback, δικίνητες ή τετρακίνητες.

Το ηλεκτρικό bestseller της γερμανικής μάρκας με τα τέσσερα δακτυλίδια, έρχεται με ενισχυμένα χαρακτηριστικά, με νέο εσωτερικό, πιο προηγμένη ψηφιακή εμπειρία, αυξημένη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση, πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και με δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης, που για πρώτη φορά διαθέτει μοντέλο της Audi.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξωτερικά, ξεχωρίζει το Singleframe, βαμμένο στο χρώμα του αμαξώματος. Στην έκδοση S line, υπάρχουν κάθετα στοιχεία σε ματ Selenite silver στους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω.

Διαθέτει, λειτουργικούς αεραγωγούς, ειδικά πτερύγια στον προφυλακτήρα, αεροτομή οροφής, και μπροστά ψηφιακά LED φώτα ημέρας με segmented τεχνολογία που δημιουργούν ψηφιακές φωτεινές υπογραφές. Πίσω, φέρει ψηφιακά OLED φώτα δεύτερης γενιάς.

Στο εσωτερικό, το αναβαθμισμένο Q4 e-tron έχει στο επίκεντρο το νέο digital stage, με πανοραμική διάταξη οθονών που συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και την οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών. Προαιρετικά, μπορεί να εξοπλιστεί με head-up display επαυξημένης πραγματικότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, το νέο One Connected Infotainment αναβαθμίζει τις λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας, ενώ ο έξυπνος Audi assistant επιτρέπει τον φωνητικό έλεγχο λειτουργιών του αυτοκινήτου και μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με το όχημα, χάρη στην ενσωμάτωση του ChatGPT. Το σύστημα infotainment βασίζεται στο Android Automotive OS, υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες φόρτισης smartphone, και ο λευκός ατμοσφαιρικός φωτισμός ανήκει στον βασικό εξοπλισμό.

Ο δε χώρος αποσκευών των 515 λίτρων, φτάνει έως 1.487 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Η Audi προσφέρει το Q4 e-tron τόσο ως SUV όσο και ως Sportback, με δύο διαθέσιμες χωρητικότητες μπαταρίας: 63 kWh μεικτά και 82 kWh μεικτά, σε πισωκίνητες ή τετρακίνητες εκδόσεις quattro.

Η γκάμα περιλαμβάνει εκδόσεις με ισχύ από 204 έως 340 hp (150 – 250 kW). Η μέγιστη αυτονομία φτάνει τα: 430 χιλιόμετρα στο Q4 SUV e-tron, τα 439 χλμ. στο Q4 Sportback e-tron, τα 564 χλμ. στην έκδοση performance SUV και στα 577 χλμ. στο Sportback performance, στα 544 στο quattro SUV και 557 στο quattro Sportback, στα 529 στο quattro performance SUV και στα 541 στο quattro performance Sportback.

Μια ακόμα σημαντική προσθήκη, είναι η λειτουργία Vehicle-to-Load, καθώς το Q4 e-tron μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές απευθείας από πρίζα στον χώρο αποσκευών ή μέσω προαιρετικού αντάπτορα στη θύρα φόρτισης. Η πρίζα στον χώρο αποσκευών παρέχει συνεχόμενη ισχύ 2,3 kW στα 230 V AC, ενώ μέσω του προαιρετικού αντάπτορα στη θύρα φόρτισης διατίθεται οικιακή πρίζα ισχύος 2,3 kW ή πρίζα camping ισχύος 3,6 kW.

Οι βελτιώσεις στο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αύξησαν και τη μέγιστη ισχύ φόρτισης DC, από τα 175 στα 185 kW. Για παράδειγμα, σε ταχυφορτιστή, η μπαταρία 82 kWh φορτίζει από 10% έως 80% σε περίπου 27 λεπτά.

Εξάλλου, το αναβαθμισμένο Audi Q4 e-tron εισάγει νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έχοντας στον βασικό εξοπλισμό parking system plus με ένδειξη απόστασης, cruise control με περιοριστή ταχύτητας και προεγκατάσταση για adaptive cruise control, σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας με emergency assist, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, προειδοποίηση προσοχής και κόπωσης με παρακολούθηση οδηγού, καθώς και active front assist με λειτουργίες αποφυγής, υποβοήθησης στροφής, προειδοποίησης διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Καταλήγοντας, στις εκδόσεις quattro, η ικανότητα ρυμούλκησης αυξάνεται στα 1.800 κιλά (+400 κιλά σε σχέση με πριν), ενώ το επιτρεπόμενο κάθετο φορτίο στον κοτσαδόρο ανέρχεται στα 90 κιλά.