Το ηλεκτρικό ID. Buzz και σε τετρακίνητη έκδοση 340 ίππων

Η έκδοση 4MOTION επιτρέπει ρυμούλκηση τρέιλερ έως 1.800 κιλά
Δημήτρης Μπαλής

Μέχρι στιγμής το ID. Buzz, το εντυπωσιακό ηλεκτρικό, πολυχρηστικό μοντέλο της Volkswagen, είναι διαθέσιμο σε πισωκίνητη έκδοση 204 PS.

Σύντομα, θα λανσαριστεί και σε τετρακίνητη έκδοση, ακόμα πιο ισχυρή και με νέες λειτουργίες, έχοντας και τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με κουμπιά νέας σχεδίασης.

Η έκδοση ID. Buzz Pro 4MOTION 250 kW (340 PS) (τετρακίνηση, ένας ηλεκτρικός κινητήρας στον μπροστινό άξονα και ένας στον πίσω άξονα), φέρει την τελευταία γενιά λογισμικού, και χάρη σε αυτή το ID. Buzz διαθέτει μια σειρά από νέες λειτουργίες: το βελτιωμένο Connected Travel Assist με αυτόματη αναγνώριση κόκκινου φαναριού (φρενάρει αυτόματα το ID. Buzz μέχρι να σταματήσει), καθώς και την οδήγηση με ένα πεντάλ (του γκαζιού), όπου το όχημα ανακτά ενέργεια μέχρι να σταματήσει. Επιπλέον, η λειτουργία vehicle-to-load παρέχει 2,0 kW ισχύος σε εξωτερικές συσκευές (ηλεκτρικές ψησταριές ή ηλεκτρικά ποδήλατα).

Επίσης, στην έκδοση με κανονικό μεταξόνιο, μπορεί να ρυμουλκήσει έως 1.800 κιλά (με φρένο, κλίση 8%), ενώ στην έκδοση με μακρύ μεταξόνιο, 1.600 κιλά. Συνεπώς, το μέγιστο βάρος ρυμούλκησης έχει αυξηθεί κατά 600 κιλά σε σύγκριση με την έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς.

Το ID. Buzz Pro 4MOTION με κανονικό μεταξόνιο τροφοδοτείται από μια μπαταρία 79 kWh, ενώ η έκδοση με μακρύ μεταξόνιο εξοπλίζεται με τη μεγαλύτερη μπαταρία 86 kWh.

Εξάλλου, το νέο σύστημα infotainment Innovision που χρησιμοποιείται στο ID. Buzz, επιτρέπει την ενεργοποίηση ή την επέκταση λειτουργιών και υπηρεσιών ψηφιακά, ευέλικτα και ανάλογα με το όχημα, όπως και με ένα smartphone.

