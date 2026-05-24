Tο νέο Honda Prelude απογείωσε ένα πραγματικό ανεμόπτερο

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε η Honda για να αναδείξει το επερχόμενο Prelude e:HEV sport coupe.

Για να σηματοδοτήσει την έναρξη των πρώτων παραδόσεων του μοντέλου στην Ευρώπη, η Honda απογείωσε ένα πραγματικό ανεμόπτερο χρησιμοποιώντας το νέο sports coupe.

Ο επικεφαλής του εγχειρήματος του μοντέλου, Tomoyuki Yamagami, στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, αντλούσε έμπνευση από τις παιδικές του αναμνήσεις, όταν πετούσε ένα τηλεκατευθυνόμενο ανεμόπτερο που είχε κατασκευάσει ο παππούς του. Η εμπειρία αυτή, που εξελίχθηκε σε διαχρονικό πάθος για αυτή τη μοναδική μορφή πτήσης, επηρέασε καθοριστικά τον σχεδιασμό και τη μηχανολογία του νέου Prelude.



Ως ενήλικας, πλέον, πραγματοποίησε το παιδικό του όνειρο και πέταξε με πραγματικό ανεμόπτερο. Η εμπειρία αυτή ανέδειξε ακόμη περισσότερο την επιθυμία του να δημιουργήσει στενούς σχεδιαστικούς και δυναμικούς δεσμούς μεταξύ του Prelude και των σύγχρονων ανεμόπτερων.

«Ήταν ομαλό και καθαρό, αλλά ταυτόχρονα άμεσο και δυναμικό», δήλωσε ο Yamagami-san. «Ο γαλάζιος ουρανός και τα λευκά σύννεφα από τις παιδικές μου αναμνήσεις, καθώς και ο ενθουσιασμός από την πτήση ενός ανεμόπτερου στον απέραντο ουρανό, επέστρεψαν αμέσως στο μυαλό μου. Ένα ανεμόπτερο είναι μία έξυπνη μορφή κινητικότητας που μπορεί να πετά σχεδόν ασταμάτητα, έχοντας τη φύση ως σύμμαχο.

Μέσα από έναν ισορροπημένο συνδυασμό δυναμικής συμπεριφοράς και απολαυστικού χειρισμού, το νέο Prelude e:HEV προσφέρει μία οδηγική εμπειρία που παραπέμπει στην αίσθηση της πτήσης. Με φαρδύ και χαμηλό αμάξωμα, τεχνολογία ανάρτησης προερχόμενη από το Civic Type R, adaptive dampers και την τελευταία έκδοση του Honda Agile Handling Assist (AHA), το νέο Prelude διαθέτει το πλήρως υβριδικό σύστημα e:HEV της Honda, εξελιγμένο μέσα από περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην υβριδική τεχνολογία.

Συνδυάζοντας έναν βενζινοκινητήρα 2.0 lt με το καινοτόμο, ελαφρύ αυτόματο κιβώτιο διπλού ηλεκτροκινητήρα της μάρκας, το σύστημα αποδίδει 184 ίππους με 315Nm ροπής και προσφέρει άμεση απόκριση, υψηλή αποδοτικότητα και κορυφαία ποιότητα κύλισης, δημιουργώντας μία αίσθηση ομαλής και αβίαστης κίνησης, αντίστοιχη με εκείνη ενός ανεμόπτερου που αξιοποιεί τα θερμικά ρεύματα του αέρα.

Η φιλοσοφία του ανεμόπτερου επεκτείνεται και στο εσωτερικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον οδηγό, προσφέροντας αίσθηση απόλυτου ελέγχου και εξαιρετική ορατότητα.