To Opel Frontera Electric με τιμή από 20.900 ευρώ

Ιδιαίτερα ελκυστική είναι η τιμή διάθεσης του νέου Opel Frontera Electric.

Το μοντέλο προσφέρεται από 20.900 ευρώ, κατόπιν προωθητικής ενέργειας από τον όμιλο Συγγελίδη και περιλαμβάνει τις 3.000 ευρώ τις κρατικής επιδότησης.

Το μικρομεσαίο C-SUV με μήκος 4,385 μέτρα, είναι αρκετά ευρύχωρο για 5 ενήλικες επιβάτες, ευέλικτο στην πόλη και ικανό για μεγαλύτερα ταξίδια, με τον χώρο αποσκευών των 460 λίτρων να φτάνει έως και τα 1.600 λίτρα, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Το Frontera Electric εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος113 hp με 125 Nm ροπής, που κινεί τον μπροστινό άξονα, και προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 44 kWh με αυτονομία έως 306 χλμ., και 54 kWh με αυτονομία που ξεπερνά τα 400 χλμ.

Το μοντέλο εφοδιάζεται με πληθώρα χαρακτηριστικών ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού, ενώ διαθέτει πλήρη συνδεσιμότητα.