Το smart Concept #2 έκανε ντεμπούτο στο Πεκίνο

Σε μια μεγάλη εκδήλωση, λίγο πριν ανοίξει η Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, η smart παρουσίασε το Concept #2, που ουσιαστικά αποτελεί τον προάγγελο του smart #2 που θα αποκαλυφθεί επίσημα τον Οκτώβριο, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Το νέο smart #2, όπως έχουμε ήδη γράψει, θα είναι διθέσιο και θα έρθει να πλαισιώσει την υπάρχουσα γκάμα της μάρκας, τα: smart #1, #3 και #5.

Το smart Concept #2, αμιγώς ηλεκτρικό κι αυτό, όπως και τα άλλα μοντέλα της μάρκας, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά από την Ομάδα Παγκόσμιας Σχεδίασης της Mercedes-Benz. Η συμπαγής σιλουέτα χαρακτηρίζεται από γενναιόδωρους όγκους, σε μια χρωματική παλέτα δύο τόνων, ματ λευκό και χρυσό, και εκλεκτά δερμάτινα εξαρτήματα, και κρυφές λεπτομέρειες.

Το μοντέλο θα βασίζεται στην ολοκαίνουργια, ιδιόκτητη ηλεκτρική συμπαγή πλατφόρμα (ECA) της smart.

Ο Kai Sieber, επικεφαλής σχεδιασμού της Mercedes-Benz, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι ένα αυτοκίνητο πόλης πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο επίλυσης προβλημάτων. Πρέπει να προκαλεί χαρά. Κουβαλώντας την κληρονομιά του εμβληματικού σχεδιασμού του fortwo, το Concept #2 μεταφράζει την τολμηρή προσωπικότητά μας σε μια νέα εποχή όπου “η λειτουργικότητα γίνεται μόδα”. Δεν αφορά μόνο την έξυπνη πρακτικότητα, αλλά επεκτείνει την προσωπική ταυτότητα».

Το μόλις 2,792 μ. μήκους, εμφανίζει απαράμιλλη ευελιξία με έναν μικρό κύκλο στροφής 6,95 μέτρων για εύκολους ελιγμούς στην πόλη.

Με το Concept #2, η μάρκα οραματίζεται ηλεκτρική αυτονομία σχεδόν 300 χιλιομέτρων και ταχεία φόρτιση DC, από 10% έως 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά. Επίσης, θα έχει λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), ώστε να φορτίζει και εξωτερικές συσκευές.