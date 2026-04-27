Το Subaru Crosstrek έγινε πιο άγριο

Μια πιο παιχνιδιάρικη έκδοση του CROSSTREK παρουσιάζει η Subaru, με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και διχρωμία στο καπό.

Η έκδοση 4WILD, δημιουργήθηκε με στόχο να προσεγγίσει ένα πιο νεανικό κοινό. Ξεχωρίζει το γραφιστικό παιχνίδισμα του 4WILD, ενώ το λογότυπο με το στυλιζαρισμένο βουνό αποτελεί το σήμα κατατεθέν της νέας έκδοσης.

Όπως όλα τα Subaru, έτσι και το CROSSTREK 4WILD ενσωματώνει την τετρακίνηση Symmetrical AWD με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού τελευταίας γενιάς (EyeSight Driver Assist Technology).

Το κινητήριο σύστημα παραμένει ίδιο, με ήπιας υβριδικής τεχνολογίας e-Boxer μοτέρ βενζίνης 2.0lt με 136 ίππους και 182 Nm ροπής, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το νέο CROSSTREK 4WILD καλύπτεται από 8ετή εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα, και είναι άμεσα διαθέσιμο με τιμή 39.950 ευρώ.