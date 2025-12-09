Toyota: Πρεμιέρα για τα πανίσχυρα GR GT και GR GT3

Δύο νέα μοντέλα παρουσίασε η Toyota Gazoo Racing (TGR), η οποία αποτελεί το αγωνιστικό τμήμα της ιαπωνικής μάρκας και δεν αποκλείεται να καταστεί αυτοτελές brand για τις σπορ εκδόσεις της Toyota.

Τα GR GT και GR GT3 είναι οι νέες ναυαρχίδες, στα βήματα του Toyota 2000GT της δεκαετίας του 1960 και του Lexus LFA, που ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία της TGR για την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων, προερχόμενων από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στο επίκεντρο και των δύο μοντέλων βρίσκεται ο άνθρωπος, το GR GT για χρήση σε δρόμους και το GR GT3 για αγώνες. Το GR GT είναι εξοπλισμένο με ένα υβριδικό κινητήριο σύστημα που συνδυάζει έναν πρόσφατα ανεπτυγμένο κινητήρα 4.0lt V8 twin-turbo και έναν μόνο ηλεκτροκινητήρα. Εκτός από τη μέγιστη ισχύ των 650 hp ή και μεγαλύτερη και τη μέγιστη ροπή των 850 Nm ή μεγαλύτερη, δόθηκε έμφαση σε τρία βασικά στοιχεία: χαμηλό κέντρο βάρους, χαμηλό βάρος με υψηλή ακαμψία και αεροδυναμική απόδοση.

Υιοθετήθηκε, λοιπόν, η διάταξη κινητήρα μπροστά και κίνηση στους πίσω τροχούς για ευκολία χειρισμού κατά την οδήγηση του οχήματος στα όριά του.

Η ιδανική τοποθέτηση των βαρέων εξαρτημάτων, όπως ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων και άλλοι σημαντικοί μηχανισμοί, μείωσαν σημαντικά το κέντρο βάρους του οχήματος. Επιπλέον, επιδιώχθηκε και η ιδανική θέση οδήγησης.

Για την επίτευξη του χαμηλού βάρους με υψηλή ακαμψία, χρησιμοποιήθηκε το πρώτο πλαίσιο αμαξώματος από αλουμίνιο της Toyota. Η δε χρήση πλαστικού ενισχυμένου με ίνες άνθρακα (CFRP) και άλλων υλικών στα πάνελ. έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό αλλά ελαφρύ αμάξωμα.

Σχεδιαστικά, η προσοχή στράφηκε στην αεροδυναμική, που να ενισχύει το στυλ, τη ροή του αέρα και την ψύξη.

Το εσωτερικό αναπτύχθηκε βασισμένο στην εργονομία και την ορατότητα που απαιτείται για οδήγηση στο όριο.

Το GR GT3 πληροί τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) GT3, της κορυφαίας κατηγορίας μηχανοκίνητου αθλητισμού που βασίζεται σε οχήματα παραγωγής.

Για την κατασκευή κάθε εξαρτήματος των μοντέλων, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές όχι μόνο σε πίστες δοκιμών, όπως στο Toyota Technical Center Shimoyama, αλλά και σε πίστες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Fuji Speedway και Nürburgring, ενώ οι δοκιμές του GT GR πραγματοποιήθηκαν και σε δημόσιους δρόμους για να διασφαλιστεί ότι το αυτοκίνητο μπορεί να προσφέρει απόλαυση, ευκολία χειρισμού και ηρεμία στην καθημερινή χρήση.