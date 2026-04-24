Βγήκε από την παραγωγή κι έρχεται το ηλεκτρικό Volvo EX60

Το μεσαίου μεγέθους SUV θα είναι διαθέσιμο πισωκίνητο ή τετρακίνητο, με αυτονομία έως 810 χλμ.
The first Volvo EX60 rolls off the line at the Torslanda plant as part of the Start of Production Event
Δημήτρης Μπαλής

Στο εργοστάσιο της Volvo στην Torslanda, ακριβώς έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, κατασκευάζεται το νέο, μεσαίου μεγέθους, οικογενειακό SUV Volvo ΕΧ60.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, ήδη έχει μεγάλη ζήτηση -ειδικά στη Σουηδία, χάρη ενός ευνοϊκού προγράμματος αγοράς σε συνδυασμό με ηλεκτρική ενέργεια – και για τον λόγο αυτό έχει αυξηθεί ο όγκος παραγωγής του.

Μάλιστα, στόχος είναι να διατηρηθεί το εργοστάσιο στο Torslanda ανοιχτό για μία επιπλέον εβδομάδα αυτό το καλοκαίρι, κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του εργοστασίου.

Ως το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε στη Σουηδία, το EX60 θα συμβάλει επίσης στην τόνωση της οικονομίας του Γκέτεμποργκ και της Σουηδίας, καθώς η Volvo φιλοδοξεί το EX60 να καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εξαγωγικά προϊόντα της Σουηδίας, από άποψη αξίας.

Το EX60 θα έρθει άμεσα και στην Ελλάδα, στα μέσα Μαΐου, και θα προσφέρεται με τρία διαφορετικά κινητήρια συστήματα: P12 AWD Electric (τετρακίνητη) με αυτονομία έως και 810 χλμ.P10 AWD Electric με αυτονομία έως και 660 χλμ., και πισωκίνητη P6 Electric με αυτονομία έως και 620 χλμ. 

