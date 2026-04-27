VW T-Roc 1.5 eTSI 116 PS – Δοκιμή: Μια ήπια υβριδική έκδοση που σε κερδίζει

Είχα αναφερθεί ξανά στα όσα πρεσβεύει το VW T-Roc στη δεύτερη γενιά του, με την πρώτη, από το 2017, να αποτελεί μια από τις πιο εμπορικές προτάσεις στην κατηγορία των B-SUV.

Ανανεωμένο σε εμφάνιση, με πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε υλικά στην καμπίνα, ψηφιοποιημένο και με ήπια υβριδική τεχνολογία, ήδη αποσπά σημαντικό μερίδιο σε μια αγορά που βράζει από SUV Ευρωπαίων, Κορεατών και Κινέζων κατασκευαστών.

Θα εκτιμήσεις την πιο εξευγενισμένη φάτσα του, με λείες γραμμές, μεγάλα κυψελοειδή ανοίγματα στον προφυλακτήρα για την ψύξη του θερμικού μοτέρ, σπόιλερ σε χρώμα ασημί, και, βέβαια, την οριζόντια, φωτιζόμενη μπάρα που ενώνει στα LED φωτιστικά, που με το φωτιζόμενο σήμα της μάρκας δημιουργεί τη φωτεινή υπογραφή του μοντέλου.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην πίσω όψη του αυτοκινήτου, ενώ και το φωτεινό welcome, με το σήμα της μάρκας να τονίζεται στο δρόμο πριν ανοίξεις την πόρτα, είναι μια καλαίσθητη λεπτομέρεια.

Στα 4,373μ. μήκος, μεγάλωσε πολύ σε διαστάσεις και δείχνει το παράστημά του και τον όγκο του. Οι ράγες οροφής, οι μεγάλοι τροχοί 20 ιντσών, και τα διακριτικά περιμετρικά προστατευτικά, ολοκληρώνουν την εμφάνιση.

Στην καμπίνα με τον οδηγοκεντρικό προσανατολισμό, το αποτέλεσμα των σχεδιαστών είναι πολύ καλό, με την ψηφιοποίηση να έχει κατακλύσει τον πίνακα οργάνων που παραμετροποιείται, όπως και την οθόνη αφής 12,9 ιντσών για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, η οποία αυτή κι αν παραμετροποιείται. Κι όλα αυτά επειδή δεν υπάρχουν φυσικοί διακόπτες για τις ρυθμίσεις, καθώς όλα γίνονται μέσα από την οθόνη, ενώ ορισμένα χειριστήρια θα βρούμε στο τιμόνι, για το cruise control, το ηχοσύστημα, τις πληροφορίες του πίνακα οργάνων, τον φωνητικό βοηθό κλπ.

Τα μαλακά πλαστικά σε ταμπλό και πόρτες ενισχύουν την ποιότητα, με το ύφασμα στο πάνω μέρος του ταμπλό να αποτελεί ευχάριστη έκπληξη. Τα καθίσματα από συνθετικό δέρμα τύπου αλκαντάρα παρέχουν καλή πλευρική στήριξη και ξεκουράζουν στο ταξίδι.

Οι πόρτες ανοίγουν με διακόπτη τραβώντας τον προς τα πάνω, οι θύρες USB-C εξυπηρετούν στη συνδεσιμότητα, και ο περιστροφικός διακόπτης στην κονσόλα είναι για το ηχοσύστημα και την αλλαγή των χρωμάτων στον ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Μολονότι μεγάλωσαν οι διαστάσεις και οι χώροι για τους πίσω επιβάτες, ο τρίτος ενήλικας θα δυσκολευτεί με τα πόδια, καθώς θα πρέπει να τα μοιράζει από ένα σε κάθε πλευρά των δύο άλλων επιβατών. Οι σχεδιαστές εδώ δεν έκαναν σωστή δουλειά, διότι έφεραν πολύ πίσω την κονσόλα με τους αεραγωγούς, και σε συνδυασμό με το ψηλό τούνελ μετάδοσης, και το ψηλό μεσαίο τμήμα του πάγκου καθίσματος, βάζουν δύσκολα στην άνεση του τρίτου ενήλικα. Οι άλλοι δύο έχουν μπόλικο χώρο για τα πόδια.

Ευχάριστο ότι μεγάλωσε κατά 30 λίτρα (475 λίτρα) το πορτ-μπαγκάζ του οποίου η πόρτα ανοίγει ηλεκτρικά, κι ακόμα πιο ευχάριστο ότι, επιτέλους, βλέπουμε ρεζέρβα, έστω και πιο στενή, αλλά ρεζέρβα και όχι κιτ επισκευής ελαστικού!

Η σημαντική αλλαγή έγκειται στο κινητήριο σύστημα που είναι ήπια υβριδικό (μόλις προ ημερών η VW ανακοίνωσε ότι θα έρθει και φουλ υβριδικό σύνολο). Το eTSI μοτέρ βενζίνης 1.5 lt, αποδίδει στην έκδοση δοκιμής 116 ίππους (υπάρχει και με 150 PS), και συνεπικουρείται από ένα μοτεράκι 48V που βοηθά στο να μειώσει το φορτίο του κινητήρα και να περιορίσει κάπως την κατανάλωση. Και είναι αλήθεια ότι βγάζεις πολλά χιλιόμετρα με ένα ρεζερβουάρ.

Ναι, δεν είναι δυνατό το σύνολο σε ισχύ, αλλά με 220 Nm ροπής επιταχύνεις ομαλά με 10,6 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα. Βέβαια, το ζητούμενο ήταν να μην ψάχνεις τακτικά για βενζινάδικο κι εδώ επιτεύχθηκε το σχέδιο με αρκετά κάτω από 7 λίτρα που κάψαμε στα 100 χλμ. (5,5 δίνει η εταιρεία). Είναι και πώς οδηγείς, επιλέγοντας πιο πολύ το Eco και το Normal, παρά το Sport και το Individual πρόγραμμα. Και κάθε φορά που αλλάζεις, έχεις κι άλλο χρώμα στην οθόνη.

Με πολλαπλούς συνδέσμους στην πίσω ανάρτηση προσφέρει εξαιρετική άνεση στο δρόμο, ενώ μπορεί να αλλάζεις σχέσεις στο αυτόματο κιβώτιο DSG, για πιο σπορ οδήγηση –όσο είναι δυνατόν- και από τα paddles στο τιμόνι.

To VW T-Roc, στην ήπια υβριδική του διάσταση, είναι, πράγματι, μια ενδιαφέρουσα πρόταση.