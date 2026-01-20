WRC: Μεγαλοπρεπής παρουσίαση στο Μονακό για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος

Παραδοσιακά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι – WRC, ξεκινά από το Μονακό και εκεί με φόντο το εκπληκτικό λιμάνι του μικρού πριγκιπάτου έγινε η επίσημη παρουσίαση των αυτοκινήτων και των οδηγών.

Παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally1 ήταν το ένα δίπλα στο άλλο με τα νέα τους χρώματα: η Toyota GAZOO Racing στο κόκκινο-άσπρο-μαύρο, η M-Sport Ford στο άσπρο-πράσινο-μπλε και η Hyundai Motorsport στο γαλάζιο-κόκκινο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, έκανε την εμφάνισή της και η ολοκαίνουργια Lancia Ypsilon HF Integrale, σηματοδοτώντας την επιστροφή της θρυλικής ιταλικής μάρκας στο WRC, αλλά στη μικρότερη κατηγορία την WRC2. Σε αυτή θα συμμετάσχει και η Skoda με το Fabia RS.

«Πρόκειται για μια εμβληματική μάρκα, έχω δει πολλές εικόνες και βίντεο από τη Lancia στο παρελθόν, και αυτό είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μένα», δήλωσε ο οδηγός της Lancia, Γιόχαν Ρόσελ.

Επικεφαλής της Toyota GAZOO Racing, της περσινής πρωταθλήτριας ήταν ο Σεμπαστιάν Οζιέ, περσινός πρωταθλητής, ο οποίος θα ξεκινήσει τη σεζόν του 2026 με τον αριθμό 1 στην πόρτα του, για πρώτη φορά από το 2022.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι εξακολουθώ να είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έρχομαι εδώ στο ράλι Μόντε Κάρλο για να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Είναι ένα ξεχωριστό μέρος για ράλι στα μάτια μου», δήλωσε ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Τον Οζιέ, που είναι πολυνίκης στο Μόντε Κάρλο με 10 νίκες, πλαισιώνουν στην ιαπωνική ομάδα οι: Όλιβερ Σόλμπεργκ (επανέρχεται στη μεγάλη κατηγορία), Έλφιν Έβανς, Τακαμότο Κατσούτα και Σάμι Παχάρι.

Στη Hyundai Motorsport επιστρέφει ο Νεοζηλανδός Χέιδεν Παντόν, για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία του WRC από το 2018, όντας προσθήκη της τελευταίας στιγμής. Σταρ της ομάδας θα είναι οι: Τιερί Νεβίλ, Αντριέ Φορμό, Εζαπέκα Λάπι (επιστρέφει) και Ντάνι Σόρντο.

Ο ρούκι στο WRC με την M-Sport Ford, Τζον Αρμστρονγκ, δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι 2025, ανέφερε: «Είναι σίγουρα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Το ξέραμε αυτό και απλά πρέπει να προσπαθήσουμε να το απολαύσουμε… ελπίζουμε ότι θα μάθουμε γρήγορα».

Με τη βρετανική ομάδα, πέραν του Άρμστρονγκ, θα τρέξουν και οι: Τζος ΜακΕρλιν, Γκρεγκουάρ Μούνστερ, και Μάρτινς Σεσκς.

Το ράλι Μόντε Κάρλο ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, με 17 ειδικές διαδρομές και 339 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με την τελετή εκκίνησης στο Μονακό. Έπειτα τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν ψηλά στις γαλλικές Άλπεις για να αντιμετωπίσουν τρεις ειδικές διαδρομές τη νύχτα.

Το ράλι επιστρέφει στο μικρό πριγκιπάτο το Σάββατο το βράδυ για την υπερειδική διαδρομή του Μονακό, μέσα από τους δρόμους του Μόντε Κάρλο, με τον νικητή να στέφεται το απόγευμα της Κυριακής, μετά την Wolf Power Stage, που θα τερματίσει τον αγώνα.