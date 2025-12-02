WRC: Ο Kalle Rovanpera, το «παιδί-θαύμα» των ρεκόρ που αφήνει τα ράλι για τα μονοθέσια

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι – WRC για φέτος ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή με το ράλι της Σαουδικής Αραβίας, που ανέδειξε πρωταθλητή για 9η φορά στην καριέρα του τον Σεμπαστιάν Οζιέ.

Ο Γάλλος, ισοφάρισε το ρεκόρ του συμπατριώτη του Σεμπαστιάν Λεμπ, αλλά το πέτυχε με 3 διαφορετικές ομάδες – εταιρείες, ενώ ο Λεμπ με την ίδια.

Ωστόσο, ένας άλλος οδηγός, με 2 παγκόσμιους τίτλους, που διεκδίκησε μέχρι το τέλος έναν 3ο τίτλο, ο Κάλε Ροβάνπερα, οι ατυχίες με τα κλαταρίσματα δεν τον άφησαν να κλείσει την καριέρα του στα ράλι με μια γλυκιά γεύση, όντας στην 7η θέση του αγώνα και στην 3η της τελικής βαθμολογίας, πίσω από Οζιέ και Εβανς.

Ο 25χρονος Φινλανδός, όπως ήδη έχουμε γράψει, αποχωρεί από τα ράλι για να γνωρίσει τον κόσμο των μονοθεσίων.

Το 2026 θα τρέξει στην ιαπωνική Super Formula, με απώτερο στόχο τη Formula 1.

Ο Ροβάνπερα θα λείψει από τα ράλι, διότι κατέρριψε πολλά ρεκόρ, αλλά και εξαιτίας του ταμπεραμέντου του.

Από μικρό παιδί σε αυτοκίνητα που τον έβαζε ο πατέρας του ραλίστας Χάρι Ροβάνπερα, έμαθε να πλαγιολισθαίνει στα χιόνια μόλις 8 ετών!

Αποχωρεί, λοιπόν, από το WRC ως ένας σούπερ σταρ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έγινε ο νεότερος οδηγός που ανέβηκε ποτέ στο βάθρο, ο νεότερος νικητής ράλι, ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής και ο νεότερος δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (2022 – 2023) σε διάστημα πεντάμιση σεζόν.

Το παιδί-θαύμα έκανε το ντεμπούτο του σε αγώνα WRC το 2017. Κέρδισε τον τίτλο WRC2 το 2019, και τον πήρε η Toyota σε ηλικία 20 ετών, το 2020. Kατέκτησε 18 νίκες, με ποσοστό νικών σχεδόν 21%, όσες και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1983, Χάνου Μίκολα, αλλά και ο Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα που είναι τώρα επικεφαλής της Toyota. Ο Ροβάνπερα ανέβηκε 30 φορές στο βάθρο, ενώ κέρδισε 269 ειδικές διαδρομές.

«Φυσικά και είναι λυπηρό, ξέρετε, τα ράλι ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου μέχρι στιγμής. Σίγουρα θα μου λείψουν όλοι οι άνθρωποι περισσότερο», είπε ο Ροβάνπερα στο motorsport.com. «Το ίδιο το άθλημα θα είναι πάντα κοντά στην καρδιά μου. Εξακολουθώ να αγαπώ την οδήγηση ράλι και νομίζω ότι πάντα θα το κάνω, αλλά τώρα είναι η ώρα για μια νέα πρόκληση και ένα πολύ διαφορετικό είδος πρόκλησης. Είμαι έτοιμος να κάνω κάτι διαφορετικό», είπε.

«Πρέπει να ξεκινήσω από το μηδέν και όταν το κάνεις στα 25 σου χρόνια δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό ήθελα να κάνω, να δείξω ότι είμαι αρκετά γενναίος για να κάνω το βήμα», τόνισε ο Ροβάνπερα.

Ο 25χρονος Φινλανδός σε μιάμιση εβδομάδα θα ξεκινήσει τις επίσημες δοκιμές στη Super Formula και θα ακολουθήσει ολόκληρος ο Ιανουάριος στη Νέα Ζηλανδία.

Καλή τύχη Κάλλε.