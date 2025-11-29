WRC: Παγκόσμιος πρωταθλητής για 9η φορά ο Sebastien Ogier

Όσα και να πούμε για τον Σεμπαστιάν Οζιέ είναι λίγα, καθώς ο Γάλλος οδηγός κατέκτησε, πριν από λίγο, τον 9ο τίτλο του (2013-2018, 2020-2021, 2025) στο WRC, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του συμπατριώτη του Σεμπαστιάν Λεμπ.

Ο γεννημένος στις 17 Δεκεμβρίου 1983, θα γιορτάσει σε λίγες ημέρες τα 42α γενέθλιά του με ένα ακόμα κύπελλο πρωταθλητή στα χέρια. Αναλυτικά για την καριέρα του Οζιέ θα γράψω λίγο αργότερα.

Στο ράλι της Σαουδικής Αραβίας που μόλις ολοκληρώθηκε, ο Οζιέ τερμάτισε 3ος και σε συνδυασμό με την 6η θέση του Έλφιν Έβανς, πήρε τον τίτλο.

Πηγαίνοντας στη Σαουδική Αραβία ο Έβανς είχε προβάδισμα 3 βαθμών έναντι του Οζιέ, και απλά ήθελε να τερματίσει σε υψηλότερη θέση από τον ομόσταβλό του στην Toyota. Όμως, από την αρχή του αγώνα ήταν πίσω από τον Οζιέ, στην 8η και 9η θέση και την Παρασκευή, από κλαταρισμένο ελαστικό έχασε χρόνο να το αλλάξει και κάπου εκεί εξανεμίστηκαν οι ελπίδες τίτλου. Προσπάθησε στη συνέχεια, και από κλαταρίσματα και ποινές άλλων οδηγών ανέβηκε έως την 6η θέση, κέρδισε και την τελευταία υπερειδική παίρνοντας 5 βαθμούς, ωστόσο ο Οζιέ δεν ήθελε να χάσει με τίποτα τον τίτλο, έκανε δεύτερο χρόνο στο τέλος, πήρε 4 βαθμούς και σε συνδυασμό με τους βαθμούς της 3ης θέση στη γενική κατάταξη, κατέκτησε τον φετινό τίτλο με διαφορά 4 βαθμών.

«Τι σεζόν, αυτό είναι σίγουρο», είπε ο Οζιέ. «Τι μάχη με τον Έλφιν και τον Σκοτ, ειλικρινά. Υπάρχει μόνο ένας σπουδαίος πρωταθλητής όταν έχεις έναν σπουδαίο αντίπαλο, και ήταν εξαιρετικά δυνατοί, ωθώντας μας στο όριο μέχρι το τελευταίο ράλι της χρονιάς. Μπράβο σε αυτούς τους τύπους, ούτως ή άλλως, και σε όλη την ομάδα της Toyota Gazoo Racing. Ήταν μια τόσο επιτυχημένη σεζόν. Είμαι περήφανος και πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας», ανέφερε ο Γάλλος πρωταθλητής.

Όπως και το 2020, πάλι πήρε τη μπουκιά μέσα από το στόμα του Έβανς, επικρατώντας τότε, στο τελευταίο ράλι στη Μόντσα.

Κρίμα για τον Έβανς, όμως δεν του φταίει κανείς άλλος παρά ο εαυτός του. Όταν έχεις έναν Οζιέ που συμμετέχει σε λιγότερους αγώνες, σε 11 από τους 14 της χρονιάς (δεν έτρεξε σε Σουηδία, Κένυα και Εσθονία) και καταφέρνει να κερδίσει τους 6 από τους 11 και εσύ, Έβανς, με πλήρες πρωτάθλημα κερδίζεις μόνο 2 ράλι (!), πώς είναι δυνατόν να πάρεις τίτλο;

Για την ιστορία 3 ράλι κέρδισε ο Κάλε Ροβάνπερα με Toyota, 1 ο Οτ Τάνακ και 1 ο Τιερί Νεβίλ, αμφότεροι με Hyundai.

Ο Ροβάνπερα διεκδίκησε τον τίτλο, στο κύκνειο άσμα του στα ράλι, καθώς φεύγει και θα τρέχει από το 2026 στην Ιαπωνία με μονοθέσια, να αλλάξει παραστάσεις, καθώς τρέχει από μικρό παιδί στα ράλι.

Στη Σαουδική Αραβία επικράτησε ο Τιερί Νεβίλ, περσινός πρωταθλητής, με δεύτερο τον Αντριέν Φορμό, επίσης με Hyundai.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη σεζόν, αλλά το να τελειώνεις με μια απροσδόκητη νίκη είναι προφανώς ένα υπέροχο συναίσθημα», είπε ο Νεβίλ. «Η επόμενη σεζόν φτάνει γρήγορα. Υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα, τις επόμενες εβδομάδες, για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για την επόμενη χρονιά. Είναι μια δύσκολη πρόκληση, αλλά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ας ελπίσουμε ότι θα λάβουμε όλη την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για μια καλύτερη χρονιά του χρόνου».

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι του 2026, ξεκινά παραδοσιακά από το ράλι Μόντε Κάρλο, 22 έως 25 Ιανουαρίου.