Zeekr: Με ευρωπαϊκή, σχεδιαστική σφραγίδα

Τη Zeekr, την premium μάρκα του κινεζικού ομίλου Geely, τη μάθαμε σχετικά πρόσφατα στην Ελλάδα, το 2025, καθώς εισήχθη από την GEO Mobility Hellas, που εισάγει και τα μοντέλα της Geely.

Μάλιστα, λειτουργεί και το πρώτο της κατάστημα στον κόμβο Κηφισίας, στο Μαρούσι Αττικής.

Όπως έχω διαπιστώσει, τα μοντέλα της Zeekr έχουν διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση από τα περισσότερα κινεζικά, με πιο σπορτίφ στοιχεία, ακμές και λιγότερες κοίλες επιφάνειες.

Κι αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς τα μοντέλα φιλοτεχνούνται στις εγκαταστάσεις της Zeekr Technology Europe.

Για το πώς ξεκίνησε η Zeekr και ποιες είναι οι εγκαταστάσεις της στην Ευρώπη, θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.

Ως θυγατρική εταιρεία της Geely, έχει την επίσημη έδρα της στο Ningbo, στην ανατολική Κίνα, περίπου 200 χλμ. από τη Σαγκάη. Ωστόσο, όταν η Geely εξαγόρασε τη Volvo, που έχει έδρα το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το 2010, προχώρησε σε μια καίρια αλλαγή, να ιδρύσει το 2013 την China Euro Vehicle Technology (CEVT) και το Uni3 στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λιντχόλμεν, στο Γκέτεμποργκ. Με περισσότερους από χίλιους μηχανικούς προσωπικό, το Uni3, όπως βαφτίστηκε το Tech-Hub – έδρα της CEVT, έγινε το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Geely Group στην Ευρώπη, εξελίσσοντας τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης και ηλεκτροκίνησης (από software έως πλήρως ολοκληρωμένες πλατφόρμες αυτοκινήτων), για όλες τις μάρκες του ομίλου, της Volvo συμπεριλαμβανομένης. Σήμερα, περισσότερα από 2 εκατομμύρια οχήματα απ’ όλες τις μάρκες του ομίλου, είναι βασισμένα σε πλατφόρμες που έχουν εξελιχθεί στις εγκαταστάσεις της CEVT.

Με τα χρόνια, το Geely Group θέλησε να δημιουργήσει ένα premium brand με αποκλειστικά ηλεκτροκίνητα οχήματα κι έτσι το 2021 ιδρύθηκε η Zeekr.

Το πρώτο μοντέλο που σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί στο Γκέτεμποργκ, είναι το πολυτελές shooting brake Zeekr 001, το οποίο διατίθεται και στην Ελλάδα.

Τον Μάρτιο του 2024 η CEVT μετονομάστηκε σε Zeekr Technology Europe AB, με την παραγωγή να αυξάνεται συνεχώς, καθώς προστέθηκαν μοντέλα όπως το compact SUV Zeekr X, το SUV Zeekr 7X και το σπορ κουπέ Zeekr 7GT.

Τα μοντέλα σχεδιάζονται στο Global Design Center της Zeekr, με επικεφαλής τον Stefan Sielaff, με προϋπηρεσία σε Bentley και Audi, κι έπειτα περνούν στο στάδιο της τεχνολογικής εξέλιξης, στο παρακείμενο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της μάρκας.