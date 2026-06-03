ΝΤΙΝ Δύσκολος μήνας ο Ιούνιος, καθώς στα επιτελεία των καναλιών έχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες να διευθετήσουν, ενώ μελετώνται σχεδιασμοί για αλλαγές που, αν πραγματοποιηθούν και δεν μείνουν στα συρτάρια, τότε την επόμενη σεζόν το τηλεοπτικό τοπίο θα είναι (σε) αρκετά διαφορετικό. Αν και μπήκαμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και τα προηγούμενα χρόνια τα περισσότερα θέματα -τουλάχιστον για τα προγράμματα έως το τέλος της χρονιάς- ήταν ρυθμισμένα και τακτοποιημένα, φέτος πολλά παραμένουν ακόμα στον αέρα… για το αν θα δουν τον τηλεοπτικό αέρα…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ας περάσουμε όμως στα ευχάριστα και σε αυτά που έχουν πάρει επίσημα το «πράσινο φως», όπως το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου. Με τη δικαιολογημένη επιτυχία του στους πίνακες τηλεθέασης, το MEGA ενέκρινε την παραγωγή καινούργιων επεισοδίων, που σημαίνει ότι το τηλεπαιχνίδι θα συνεχίσει για 6η σεζόν και μάλιστα με τους ίδιους chasers. Αύριο λοιπόν οι μηχανές πιάνουν ξανά δουλειά και ξεκινούν τα γυρίσματα για την επόμενη σεζόν, ενώ μέσα στον Ιούνιο θα προβληθεί το χιλιοστό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού, που προβλέπω να παραμένει στον αέρα μέχρι να συμπληρώσει και την επόμενη χιλιάδα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αφού πιάσαμε τα τηλεπαιχνίδια, να πω ότι το «πράσινο φως» για την παραγωγή περισσότερων επεισοδίων πήρε κι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου, στο OPEN. Και με δεδομένο ότι στο «Ανοικτό Κανάλι» δίνουν το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός τους στην ενημέρωση, το γεγονός ότι το τηλεπαιχνίδι θα συνεχίσει στον αέρα του αποδεικνύει ότι δεν είναι τόσο… αδύναμο. Γνωρίζοντας όμως τις ικανότητες της Μπακοδήμου ως παρουσιάστριας, θα αφήσω αυτό: αν το γλεντούσε περισσότερο… τότε θα ήταν ακόμα πιο δυνατό! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Στις τελικές συναντήσεις με τη διοίκηση του ANT1 βρίσκεται ο Αντώνης Κανάκης, καθώς ό,τι είναι να αποφασιστεί θα γίνει μέσα στον μήνα. Κι επειδή κυκλοφορούν πολλές «ράδιο αρβύλες» για επαφές του με άλλα κανάλια, η αλήθεια είναι πως φυσικά υπάρχουν προτάσεις και ενδιαφέρον, αλλά ο Κανάκης δεν έχει κάνει καμία επαφή… πριν ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τον σταθμό του Αμαρουσίου. Πάντως είναι σίγουρο ότι την επόμενη σεζόν… που έχει και εκλογικό άρωμα… η «Ράδιο Αρβύλα» θα είναι σε τηλεοπτικό αέρα…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Εκτός αέρα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στελέχη του ΣΚΑΪ, θα παραμείνει ο Big Brother, που, όπως έχω αναφέρει, ξεσκονίζουν το «σπίτι» του για να το ανοίξουν στην αρχή της νέας χρονιάς. Μάλιστα, στελέχη από το κανάλι του Φαλήρου, μου τόνισαν ότι θα έχουν τις δύο νέες σειρές («Μπλε Ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα») που θα προβάλλονται πριν και μετά το δελτίο ειδήσεων, οπότε δεν έχουν ανάγκη τον «Μεγάλο Αδερφό». Βέβαια, επειδή οι σειρές θα ολοκληρώνονται κάπου στις 10, καλό είναι να έχουν τα… ξεσκονόπανα έτοιμα! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Συνεχίζονται τα γυρίσματα του Greece’s Next Top Model, αλλά μαθαίνω ότι συνεχίζονται κι οι επαφές της ΕΡΤ με τη Μπέττυ Μαγγίρα. Η πρόταση της δημόσιας τηλεόρασης να παρουσιάσει βραδινό σόου δεν έχει φύγει από το τραπέζι, ενώ από την άλλη στο STAR είναι ακόμα… μπερδεμένοι για το τι θα κάνουν τη νέα χρονιά και αν θα συνεχίσουν τη συνεργασία με την παρουσιάστρια μετά το τέλος του ριάλιτι μόδας. Βέβαια, αν η Μαγγίρα προχωρήσει σε συμφωνία με τη δημόσια τηλεόραση, τότε στο ραδιομέγαρο θα πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθεί η προβολή του GNTM, οπότε, αν προχωρήσει η συνεργασία, θα βρεθεί στη συχνότητα της ΕΡΤ μετά την Πρωτοχρονιά. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Κλείνουμε με κουίζ: η συνάντηση που έγινε στις αρχές της εβδομάδας σε σπίτι τηλεοπτικού παράγοντα είχε θέμα κάποια σημαντική αλλαγή που μελετάται με άκρα μυστικότητα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αν τελικά υλοποιηθεί… θα αλλάξουν τα δεδομένα… για πολλούς…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ