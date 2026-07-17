ΝΤΙΝ Με τον υδράργυρο στο τηλεοπτικό τοπίο να καταγράφει υψηλές θερμοκρασίες, οι παρασκηνιακές διεργασίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ιδιαίτερα στον ενημερωτικό τομέα, η κινητικότητα είναι έντονη, καθώς οι σταθμοί επιχειρούν να θωρακιστούν στρατηγικά ενόψει των επερχόμενων εκλογών, στοχεύοντας στην επικράτηση στην τηλεθέαση. Η εγχώρια αγορά θυμίζει καζάνι που βράζει, προκαλώντας ντόμινο εξελίξεων. Οι ισορροπίες ανατρέπονται μέσα σε ελάχιστες ώρες, τα στελέχη αναγκάζονται σε άμεσες αναπροσαρμογές και το ρεπορτάζ παίρνει φωτιά, επιβεβαιώνοντας πως η φετινή μεταγραφική περίοδος θα αναδιατάξει τον τηλεοπτικό χάρτη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ενδεικτική είναι η αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου από τον ΣΚΑΪ και η προσπάθειά του να στήσει στον ΑΝΤ1 ένα καινούργιο ενημερωτικό οχυρό. Η επίσημη ανακοίνωση για τη Σία Κοσιώνη ως βασική σχολιάστρια του Αμαρουσίου ήρθε να επισφραγίσει την ενίσχυση του ειδησεογραφικού του τομέα, ενώ είναι οριστικό ότι την ίδια διαδρομή θα ακολουθήσει και ο Άκης Παυλόπουλος. Μια μεταγραφή που πλήττει περισσότερο τον σταθμό του Φαλήρου, ενισχύοντας παράλληλα τα σενάρια που θέλουν κορυφαία στελέχη του να διαφωνούν ανοιχτά με τις επιλογές της νέας διοίκησης και να επιλέγουν την έξοδο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, η αποχώρηση του Βασίλη Χιώτη αποδίδεται επίσημα «σε προσωπικούς λόγους», αλλά στην πιάτσα εκτιμάται ότι τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο δημοσιογράφος θα βρεθεί στη συχνότητα άλλου τηλεοπτικού σταθμού, κατόπιν… προσωπικής του επιλογής. Από την άλλη πλευρά, οριστικό θεωρείται το τηλεοπτικό «διαζύγιο» με τον Παύλο Τσίμα, παρά τις έντονες πιέσεις από τη διοίκηση του ΣΚΑΪ για την ανατροπή της απόφασής του. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο έμπειρος δημοσιογράφος έχει ήδη έτοιμες τις βαλίτσες του για να αποχαιρετήσει το Φάληρο με προορισμό το MEGA, αλλά και το νέο ενημερωτικό ραδιόφωνο στρατηγικής σημασίας που στήνει ο Όμιλος της Καλλιθέας. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο, αρκετά ερωτηματικά για τη στρατηγική του Ομίλου του Αμαρουσίου προκύπτουν από πολλά που ακούγονται και λέγονται στο παρασκήνιο. Ενώ, λοιπόν, ο ΑΝΤ1 στήνει οχυρό για την ενημέρωσή του, την ίδια στιγμή δείχνει ενδεχομένως να… αποφεύγει τη σάτιρα και να μην έχει οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τον Αντώνη Κανάκη. Το παρατεταμένο αυτό θρίλερ βάζει για τα καλά ψύλλους στα αυτιά υποψιασμένων, που ακούν στο παρασκήνιο έντονους ψιθύρους πως ο σταθμός επιδιώκει καλύτερες σχέσεις με το Μαξίμου και τα κόμματα, αποφεύγοντας τις… κακοτοπιές της ζωντανής και αιχμηρής πολιτικής κριτικής απέναντι στους πρωταγωνιστές της εξουσίας. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το τέλος των «Πρωταγωνιστών» από τον ALPHA ανακοίνωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης μέσα από τα social media. Ο δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τη συχνότητα που φιλοξένησε την εκπομπή του τα τελευταία πέντε χρόνια, χωρίς, ωστόσο, να ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη σεζόν. Σενάρια που κυκλοφορούν τον θέλουν να επανέρχεται με την εκπομπή του σε τηλεοπτικά λημέρια όπου έχει φιλοξενηθεί στο παρελθόν, ενώ άλλες φήμες κάνουν λόγο για εκ νέου κάθοδο στην πολιτική σκηνή. Το σίγουρο, λοιπόν, είναι ότι για τον Σταύρο Θεοδωράκη θα υπάρξει κάπου… κάποια επιστροφή. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… επιστροφή είναι το σημερινό κουίζ, καθώς το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί ήταν έτοιμο για… μεταγραφή, αλλά η συμφωνία χάλασε την τελευταία στιγμή και έτσι θα συνεχίσει από το ίδιο… μετερίζι. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, βλέποντας ότι ένας… άσπονδος εχθρός του βρέθηκε πλέον στο αντίπαλο στρατόπεδο, συλλογιέται τι θα είχε πάθει αν είχε προχωρήσει η δική του συμφωνία και βρισκόταν… υπό τις οδηγίες του…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ