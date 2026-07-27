ΝΤΙΝ Το εγχώριο τηλεοπτικό χρηματιστήριο θυμίζει πλέον τηλεπαιχνίδι επιβίωσης σε μόνιμο αναβρασμό, όπου κανείς δεν ξέρει αν στην επόμενη στροφή θα του τύχει «χρυσό συμβόλαιο» ή «μαύρη τρύπα». Οι τηλεθεατές καίγονται στις παραλίες και στελέχη της τηλεόρασης ιδρώνουν πάνω από τα σχέδια και τους χαμηλούς προϋπολογισμούς. Οι επαφές εν μέσω θέρους συνεχίζονται πίσω από κλειστές πόρτες και το σκηνικό θυμίσει κατασκοπικό θρίλερ… χαμηλού προϋπολογισμού. Τα σενάρια για το ποιος θα πάει πού αλλάζουν πιο γρήγορα κι από τα stories στο Instagram, ενώ στο σκηνικό αβεβαιότητας που επικρατεί αρκετοί είναι αυτοί που ανησυχούν αφού αποδεδειγμένα πλέον τα συμβόλαια δεν υπογράφονται με ανεξίτηλο μελάνι…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον ΑΝΤ1 υπογράφει σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, η Φαίη Σκορδά. Το σίγουρο είναι ότι την επόμενη σεζόν η παρουσιάστρια θα βρίσκεται στη συχνότητα του σταθμού του Αμαρουσίου, χωρίς όμως να έχει οριστεί ακόμα το ακριβές πλαίσιο της συνεργασίας, το οποίο θα προκύψει μετά από έρευνα και κοινή συμφωνία. Το πιο πιθανό είναι ότι η Σκορδά θα καλωσορίζει τους τηλεθεατές τα μεσημέρια του σαββατοκύριακου, αλλά όπως ανέφερα… όλα θα κριθούν μετά από σχετική έρευνα. Σε αυτήν την κατεύθυνση υπάρχει η σκέψη ακόμα και για μετακόμιση του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του σταθμού, ώστε η Σκορδά να ξεκινά γύρω στη μιάμιση το μεσημέρι, φέρνοντας τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό… και στον εφησυχασμό… και του ανταγωνισμού. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αξίζει πάντως να αναφέρω ότι στο πλάνο συνεργασίας του ΑΝΤ1 με τη Φαίη Σκορδά δεν υπάρχει η παρουσίαση -…το τονίζω: η παρουσίαση- του «Dancing With The Stars». Αν και προς το παρόν δεν έχει κλειδώσει οριστικά ότι το show θα περάσει στο στάδιο της παραγωγής, είναι σίγουρο ότι το πρώτο πρόσωπο με το οποίο θα μιλήσουν για την παρουσίαση είναι η Ζέτα Μακρυπούλια. Διορθώνω: θα ξαναμιλήσουν… επίσημα πλέον… με τη Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς οι πρώτες ανεπίσημες επαφές έχουν ήδη γίνει για να είναι η οικοδέσποινα του DWTS, αποσπώντας τη θετική διάθεση της παρουσιάστριας. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Από την ψυχαγωγία στην ενημέρωση και πάμε από το Μαρούσι στην Αγία Παρασκευή, καθώς στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ εγκρίθηκαν και επίσημα οι προσλήψεις δύο ακόμα δημοσιογράφων -γιατί ως γνωστόν, το ραδιομέγαρο δεν κοιμάται ποτέ όταν πρόκειται για ενισχύσεις, ιδιαίτερα όταν πλησιάζει εκλογική σεζόν. Έτσι, η Έλλη Κασόλη αποχαιρετά τον ΣΚΑΪ και η Βελίκα Καραβάλτσιου το MEGA, με προορισμό το ειδησεογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια τηλεόραση συνεχίζει να ενισχύεται από πρόσωπα των ιδιωτικών σταθμών. Και οι μεταγραφές… έχουν συνέχεια…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Παραμένοντας όμως στη δημόσια τηλεόραση, να αναφέρω ότι στην ίδια συνεδρίαση του ΔΣ εγκρίθηκε και μία ακόμα νέα σειρά, που θα βασίζεται στο βιβλίο και θεατρικό έργο του Χριστόφορου Χριστοφή «Ανεμοστρόβιλοι του Πεπρωμένου». Η ιστορία της εστιάζει στη συνάντηση του σπουδαίου Έλληνα αρχιμουσικού Δημήτρη Μητρόπουλου με την Άλμα Μάλερ στην Καλιφόρνια μεταξύ 1949 και 1952. Στη μίνι σειρά 10 επεισοδίων, το σενάριο του Μπάμπη Σπανού περιγράφει την αληθοφανή ιστορία ενός ηθοποιού που αλληλοεπιδρά με τους πραγματικούς ήρωες του θεατρικού έργου στο οποίο συμμετέχει, οδηγώντας τους σε μία φανταστική και εξωπραγματική παράλληλη πραγματικότητα του «τι και αν…». Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Γιώργος Παπαθεοδώρου και Γιάννης Καλογερόπουλος, με τους «Ανεμοστρόβιλους του Πεπρωμένου» να παίρνουν θέση πρώτα στο περιβάλλον του ERTFLIX. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Να τα λέμε και αυτά… γιατί είναι σημαντικό να παίρνει η ΕΡΤ τέτοιες πρωτοβουλίες και να φωτίζει τη ζωή καταξιωμένων Ελλήνων. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ