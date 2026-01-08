Η εξέλιξη των τιμών του χρυσού σε δολάρια ή ευρώ, συνεχίζει και στις μέρες μας να είναι από πολλές πλευρές, ένα ενδιαφέρον θέμα.

Ακόμα πιο ενδιαφέρον όμως είναι το πως αυτή η «εξέλιξη» καταγράφεται στον τρόπο διαχείρισης αυτής της συναλλαγής από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και στην συμπεριφορά των όσων συναλλάσσονται μαζί της.

Μπορεί εύκολα να κάνει κανείς την ακόλουθη παρατήρηση.

Η ΤτΕ πουλάει τις χρυσές λίρες Αγγλίας πολύ – πολύ πιο ακριβά από όσο τις αγοράζει. Για παράδειγμα σήμερα το πρωί μπορούσε κανείς να πουλήσει μία χρυσή λίρα στην ΤτΕ για 861,5 ευρώ. Κάτι παραπάνω δηλαδή από το ύψος του κατώτατου μισθού.

Αν όμως ήθελε να αγοράσει μία χρυσή λίρα από την ΤτΕ, για παράδειγμα για να… «ασημώσει» το βαφτιστήρι του τώρα τα Χριστούγεννα , θα έπρεπε να ξοδέψει πολύ περισσότερα.

Θα έπρεπε να πληρώσει 1009 ευρώ, ήτοι 147,5 ευρώ, σχεδόν 150 ευρώ δηλαδή περισσότερα από όσο θα είχε εισπράξει πουλώντας την ίδια λίρα στην ΤτΕ.

Ασφαλώς η ΤτΕ πέραν την σταθερής επιθυμίας της να βγάζει το κάτι τις… της στην συναλλαγή, έχει στόχο να αποτρέπει διακριτικά την διάχυση της κατοχής χρυσού και να συγκεντρώνει τις αντίστοιχες ποσότητες που κυκλοφορούν νόμιμα με την μορφή χρυσών νομισμάτων στο θησαυροφυλάκιό της.

Το πρόβλημα όμως που έχει προκύψει είναι, όπως είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς, ότι αν κάποιος αγοράζει από την ΤτΕ μία χρυσή λίρα στην αρχή της χρονιάς, μπορεί να την πουλήσει στην ΤτΕ στο τέλος της χρονιάς και να έχει ένα σημαντικό «διάφορο». Και αυτό συνεχίζεται τώρα εδώ και καιρό…

Για παράδειγμα στα τέλη του 2023 οι τιμές αγοράς και πώλησης από την ΤτΕ ήταν 425 και 512 ευρώ αντίστοιχα. Στα τέλη του 2024 ήταν 568 και 666 αντίστοιχα οι τιμές αγοράς και πώλησης από την ΤτΕ. Και στα τέλη του 2025 η αντίστοιχη σχέση ήταν 830 και 973 ευρώ.

Παρατηρεί λοιπόν κανείς εύκολα – με απλή αριθμητική – ότι μπορεί κάποιος ξεκινώντας στα τέλη του 2023 με 425 ευρώ να αγοράσει μία χρυσή λίρα και να την πουλήσει στην ΤτΕ μετά από ένα χρόνο για 568 ευρώ και τον επόμενο χρόνο για 830 ευρώ και σήμερα το πρωί, δηλαδή μόλις ένα μήνα μετά για 861 ευρώ… Με άλλα λόγια, ακόμα και με αυτές τις τερατώδεις διαφορές μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης από την ΤτΕ, η ανατίμηση της χρυσής λίρας αφήνει σημαντικό περιθώριο «κέρδους».

Τι ακριβώς συμβαίνει; Το έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές εδώ στα Οικονοκλαστικά. Τα fiat νομίσματα (μετά το 1971 και την κατάργηση της σταθερής ισοτιμίας χρυσού δολαρίου) ακόμα και τα ισχυρότερα όπως το δολάριο και το ευρώ, πέραν των μεταβολών στις μεταξύ τους συναλλαγματικές ισοτιμίες, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την νομισματική πολιτική (επιτόκια, QE/QT) των Κεντρικών Τραπεζών, έχουν μια διαφορετική σχέση με τον χρυσό (και τα χρυσά νομίσματα).

Η διαφορετικότητα της σχέσης αυτής έχει να κάνει με την διαρκή υποτίμησή τους σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τα νομίσματα αυτά τιμολογούν. Σ’ αυτή την «σχέση» αποκαλύπτεται η σχετική διολίσθηση της αξίας τους έναντι αυτών των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Όσο αφορά τον χρυσό η αποτύπωση αυτής της διολίσθησης, της συναλλαγματικής δηλαδή ισοτιμίας τους με τον χρυσό, καταγράφει την «πραγματική» απώλεια της αξίας τους, καθώς η αξία του χρυσού παραμένει – για ιστορικούς και πραγματικούς λόγους – σχετικά σταθερή.

Αυτή η διολίσθηση της πραγματικής αξίας των νομισμάτων, εν προκειμένω του Ευρώ, σε σχέση με την χρυσή λίρα Αγγλίας, αλλά και τα άλλα χρυσά νομίσματα, είναι που επιτρέπει αυτή την παράδοξη «κερδοφορία» της αγοραπωλησίας της χρυσής λίρας με την ΤτΕ, που καταγράψαμε στις προηγούμενες παραγράφους.

Παρ’ όλα αυτά όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία αγορών και πωλήσεων που δίνει η ΤτΕ, δεν φαίνεται να υπάρχουν και πολλοί που την επιδιώκουν. Το αντίθετο μάλιστα, οι πωλητές χρυσών λιρών στην ΤτΕ συνεχίζουν να είναι πολλοί περισσότεροι από τους ελάχιστους αγοραστές.