COSMOTE Οffice Assistant: Ο προσωπικός βοηθός κάθε επαγγελματία!

Mέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και digital εργαλεία, η COSMOTE δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να κάνουν τις επιχειρήσεις τους πιο αποτελεσματικές, να βελτιώσουν τα κόστη και τη λειτουργία τους και, κυρίως, να αναπτυχθούν.

Η νέα υπηρεσία “ακούει” στο όνομα COSMOTE Οffice Assistant και προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη από απόσταση, με χαμηλό κόστος και πολλαπλές δυνατότητες.

To COSMOTE Οffice Assistant, είναι ο προσωπικός βοηθός κάθε επαγγελματία, που από απόσταση εξυπηρετεί τους πελάτες του, ακόμα και όταν οι ίδιοι δεν είναι διαθέσιμοι, οργανώνει τα ραντεβού τους, και διαχειρίζεται τις τηλεφωνικές κλήσεις της επιχείρησής τους. Έτσι, βελτιώνει την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης και προφέρει καλύτερη εμπειρία στους πελάτες, σε μια value for money λογική.

Με το COSMOTE Οffice Assistant οι επαγγελματίες δεν χάνουν κλήση όταν βρίσκονται σε εξωτερικά ραντεβού ή όταν ο όγκος είναι τόσο μεγάλος που δεν είναι διαχειρίσιμος. Η νέα υπηρεσία τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτά, όταν οι ίδιοι έχουν τον χρόνο και χωρίς να χρειάζεται να διακόψουν ή να καθυστερήσουν τη δουλειά τους.

Το COSMOTE Office Assistant προσφέρει τη δυνατότητα να γίνεται εκτροπή του σταθερού ή του κινητού τηλεφώνου, όποια ώρα επιθυμεί ο επαγγελματίας. Έτσι, ένας συνεργάτης θα είναι πάντα εκεί για να μιλά με τους πελάτες ανά πάσα στιγμή, ακόμα και εκτός ωραρίου της επιχείρησης.

Στα “συν” του COSMOTE Οffice Assistant: Η νέα υπηρεσία λύνει τα χέρια κάθε επαγγελματία ακόμη και για τα πιο απλά πράγματα, κάνοντας κλήσεις εκ μέρους του, επαναπρογραμματισμό ενός ραντεβού, κλήση ταξί, ή ακόμα και αποστολή δεμάτων. Επιπλέον, αν κάποιος επιθυμεί να ενημερώσει μαζικά τους πελάτες του για προσφορές ή εκδηλώσεις, η υπηρεσία COSMOTE Office Assistant έχει τη λύση, αφού μπορεί να το πραγματοποιήσει με outbound calls. Τέλος, τι γίνεται όταν ο επαγγελματίας πάει διακοπές; Πάλι κανένα πρόβλημα. Ακόμη και τότε, οι κλήσεις απαντώνται κανονικά. Φυσικά, η υπηρεσία προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά!

Σε ποιους απευθύνεται

Η υπηρεσία COSMOTE Office Assistant είναι ιδανική για μικρές επιχειρήσεις με έναν ή δυο υπαλλήλους, για ελεύθερους επαγγελματίες ή νέους επαγγελματίες, που χρειάζονται γραμματειακή υποστήριξη και ψάχνουν μια οικονομική λύση.

Βέβαια, λύνει τα… χέρια σε επιχειρήσεις, που ενώ έχουν γραμματεία, χρειάζονται επιπλέον βοήθεια, έναν άνθρωπο να απαντά στις κλήσεις από τους πελάτες μετά το πέρας του ωραρίου ή όταν ο όγκος των τηλεφωνημάτων είναι αυξημένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις το COSMOTE Office Assistant έρχεται να… βάλει ένα “χεράκι” για να βοηθήσει!

Η υπηρεσία, παρέχεται σε συνεργασία με την COSMOTE e-value, η οποία με την άρτια οργανωμένη και με αυστηρά κριτήρια στελεχωμένη ομάδα της διαχειρίζεται με επαγγελματισμό τις κλήσεις και τα ραντεβού, σύμφωνα με τους κανόνες και τον τρόπο που ορίζει ο κάθε επαγγελματίας.