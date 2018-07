Ο Όμιλος ΟΤΕ φέρνει την κοινωνία των Gigabit στην Ελλάδα

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, συγκεκριμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα θα απολαμβάνουν υπερυψηλές ταχύτητες σταθερού Internet 100 και 200Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης έως και 1Gbps.

Σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ στο Παλαιό Φάληρο, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς ενεργοποίησε την πρώτη σύνδεση κτηρίου με οπτικές ίνες, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλη Μαγκλάρα, του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, κ. Διονύση Χατζηδάκη και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλη Τσαμάζ.

Στη ζωντανή επίδειξη που ακολούθησε, επιτεύχθηκαν ταχύτητες σταθερού Internet που έφτασαν το 1Gbps, αναδεικνύοντας τις απεριόριστες δυνατότητες που φέρνουν οι οπτικές ίνες.

Σχολιάζοντας την ταχύτητα με την οποία οι άνθρωποι του Ομίλου ΟΤΕ υλοποίησαν το δίκτυο αρχιτεκτονικής Fiber To The Home (FTTH) στο Παλαιό Φάληρο, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, δήλωσε: «Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται το δίκτυο οπτικών ινών αποτελεί πρότυπο συντονισμού δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και της Κυβέρνησης. Είναι ένα παράδειγμα ισχυρής δημόσιας παρέμβασης, η οποία φιλοδοξούσε, από την πρώτη στιγμή, να πολλαπλασιάσει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Παράλληλα, δείχνει πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αναζητά τα συμφέροντά του μέσα στο γενικό συμφέρον της κοινωνίας και όχι εις βάρος αυτής. Οπτικές ίνες και αυτοκινητόδρομοι αποτελούν τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων ετών. Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε αποφασισμένοι να διοχετεύσουμε επιπλέον δημόσιους πόρους, ώστε -πριν το 2025- να έχουμε υπερβεί τους στόχους για την Κοινωνία του Gigabit. Η επέκταση των οπτικών ινών βρίσκεται στην καρδιά της νέας ανάπτυξης. Πρόκειται για επενδύσεις που θα καταστήσουν την Ελλάδα κόμβο Δίκαιης Ανάπτυξης στην περιοχή, κέντρο του παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού και επενδυτικού χάρτη, καθώς και των οικονομικών εξελίξεων».

Οπτική ίνα στην πρίζα 1 εκατομμυρίου σπιτιών κι επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα

Όπως ανέφερε κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, το νέο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΟΤΕ, ύψους €2 δισ. έως το 2022, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αρχιτεκτονικής «οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι» (Fiber To The Home – FTTH). Έως το τέλος του 2019, η κάλυψη της υποδομής Fiber To The Home (FTTH) από την COSMOTE θα περιλαμβάνει περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Σταδιακά, η κάλυψη FTTH του Ομίλου ΟΤΕ αναμένεται να φθάσει το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2022. Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με οπτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτίρια.

«Αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών μας σχεδίων ήταν πάντα η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι. Σήμερα αποδεικνύουμε πως είμαστε συνεπείς σε όσα λέμε, ενεργοποιώντας την πρώτη σύνδεση COSMOTE Fiber To The Home. Με ρεαλιστικά βήματα, συγκεκριμένη στρατηγική και επενδυτικό πλάνο ύψους €2 δισ. έως το 2022, θα φέρνουμε την οπτική ίνα μέσα σε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στο δρόμο για την Κοινωνία των Gigabit. Μέσα από τα δίκτυα νέας γενιάς που δημιουργούμε σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργούμε ξεχωριστές εμπειρίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα κόσμο, καλύτερο για όλους», σημείωσε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ.

Προγράμματα COSMOTE Double Play Fiberspeed φθηνότερα μέσα από τη δράση Superfast Broadband

Τα προγράμματα COSMOTE Double Play Fiberspeed, διατίθενται σε συγκεκριμένες περιοχές, παρέχοντας υπερυψηλές ταχύτητες 100 & 200Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps. Όσοι επιθυμούν να απολαμβάνουν στο σπίτι τους τις αξεπέραστες ταχύτητες της οπτικής ίνας, μπορούν να λάβουν ειδική επιδότηση συνολικού ύψους €360, μέσα από τη δράση Superfast Broadband του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αποκτώντας το ειδικό κουπόνι στο www.sfbb.gr.