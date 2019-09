Εξάρχεια: «Βροχή» από μολότοφ σε αστυνομικούς! Βίντεο ντοκουμέντο της επίθεσης

Ένα βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε στο Twitter και προκαλεί τρόμο! Δείχνει τις εικόνες από την καταδρομική επίθεση που έκαναν εναντίον ανδρών των ΜΑΤ άγνωστοι στην οδό Σπύρου Τρικούπη, στα Εξάρχεια, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Στις εικόνες βλέπουμε το… ντου των κουκουλοφόρων που κρατούν… δυο – δυο τις μολότοφ στα χέρια και εφορμούν προς τους αστυνομικούς.

Οι άγνωστοι εμφανίστηκαν στα ξαφνικά και σε απόσταση βολής από τους αστυνομικούς. Πέταξαν τις βόμβες μολότοφ που κρατούσαν στα χέρια τους σαν… βροχή και εξαφανίστηκαν αμέσως στα γύρω στενά.

Ο χειριστής του λογαριασμού στο Twitter που δημοσίευσε το βίντεο γράφει, μάλιστα, ότι «η αντίσταση είναι ζωντανή και θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμα και αν οι δρόμοι των Εξαρχείων γίνουν κόκκινοι απο το αίμα».

A group of 20 anarchists, attacked the military cheak point of MAT with molotovs, which is at the corner of tositsa/trikoupi streets. The attack had taken place in exarchia, which from 26th August that the evacuations of 4 squats happened. pic.twitter.com/IPxKj7Gn75

After the attack, MAT started to come to the square of exarchia and throwing chemical weapons to the exarchia square and the streets around of the square, even in the streets, where there were no riot.

— NοControl🏴 (@nocontrolatalll) September 2, 2019