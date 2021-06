Σάλο έχουν προκαλέσει οι αποκρουστικές τοποθετήσεις του συνδικαλιστή αστυνομικού Σταύρου Μπαλάσκα σχετικά με την ομολογία του 32χρονου πιλότου για τη στυγερή δολοφονία της συζύγου του στα Γλυκά Νερά. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος «έσπασε» το βράδυ της Πέμπτης και παραδέχθηκε ότι εκείνος αφαίρεσε τη ζωή της 20χρονης Κάρολαϊν.

Επί περίπου 40 ημέρες, ο 32χρονος πιλότος είχε επιδοθεί σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών και να φανεί συντετριμμένος για τον θάνατο της 20χρονης συζύγου του. Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (18/6) στο MEGA και αναφερόμενος στις κινήσεις του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου μετά τη στυγερή δολοφονία στα Γλυκά Νερά, o κ. Μπαλάσκας χαρακτήρισε τον 32χρονο «βλάκα» καθώς, όπως είπε, αν είχε πάρει αμέσως την ΕΛΑΣ… «δεν θα έτρωγε ούτε 4 χρόνια φυλακή».

«Είναι βλάκας διότι εκείνη τη στιγμή που σκότωσε τη γυναίκα του εάν ήταν ατυχές γεγονός μέσα στον θυμό του και μέσα στο ότι τα έχασε και τρελάθηκε, εάν έπαιρνε την αστυνομία δε θα έτρωγε ούτε 4 χρόνια φυλακή» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλάσκας.

Ο κ. Μπαλάσκας επανέλαβε όμως αυτή την άποψη και λίγο αργότερα στον ΣΚΑΪ. «Αν αυτός ο άνθρωπος όταν σκότωσε την Κάρολαϊν έπαιρνε το 100 και έλεγε ελάτε τσακώθηκα με τη γυναίκα μου, ξέφυγα και τη σκότωσα, θα είχε άλλη αντιμετώπιση» είπε ο συνδικαλιστής αστυνομικός. «Νόμιζε ο νεαρός πιλότος ότι είναι τόσο πολύ έξυπνος ούτως ώστε μπορούσε μέσα στο μυαλό του να έχει αντιγράψει μια άλλη ιστορία, και μιλάω για το Αλεποχώρι, την οποία θα την κάνει ένα copy paste και θα τη δώσει στην αστυνομία μασημένη τροφή», τόνισε.

Την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Σταύρου Μπαλάσκα, με την αξιωματική αντιπολίτευση να καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να πάρει άμεσα θέση για την αθλιότητα του συνδικαλιστή του».

«Ο γνωστός συνδικαλιστής, εκλεγμένος με το χρίσμα της Ν.Δ., κ. Μπαλάσκας, που κάθε μέρα στα τηλεπαράθυρα αποθεώνει την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, σήμερα ξεπέρασε σε αθλιότητα και την πιο νοσηρή φαντασία, δίνοντας σε πανελλαδική μετάδοση οδηγίες σε επίδοξους γυναικοκτόνους πώς να τη γλιτώσουν με «4-5 χρόνια φυλακή» με αφορμή το φρικτό έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να πάρει άμεσα θέση για την αθλιότητα του συνδικαλιστή του» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως όμως ήταν φυσικό οι δηλώσεις του συνδικαλιστή αστυνομικού Σταύρου Μπαλάσκα δεν πέρασαν απαρατήρητες από τα social media, όπου έχουν προκαλέσει θύελλα οργής και σχολίων.

