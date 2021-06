Οι τελευταίες στιγμές της Κάρολαϊν πριν από τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της από τον σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, παρουσιάζονται στο διαβιβαστικό 26 σελίδων, που συνέταξαν οι Αστυνομικοί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η αδικοχαμένη 20χρονη συναντήθηκε στο Παγκράτι με μία φίλη της, το απόγευμα της 10ης Μαΐου. Μαζί της, είχε την -ενός έτους- κόρη της, Λυδία, ενώ αργότερα πήγε και τους βρήκε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

“Την 16.00 ώρα της 10-05-2021 το θύμα συναντήθηκε με τη φίλη της (…) στην περιοχή του Παγκρατίου. Στο Παγκράτι είχε πάει με την κόρη της. Λίγη ώρα αργότερα, τους συνάντησε και ο Αναγνωστόπουλος και κάθισαν όλοι μαζί μέχρι περίπου την 20.00 ώρα, όταν και αποχώρησαν.

Η (φίλη της Κάρολαϊν), η κατοικία της οποίας χωρίζεται από την οικία του θύματος με μεσοτοιχία, την 04:20 ώρα της 11-05-2021 άκουσε από την οικία του ζευγαριού κλάματα του σκύλου και βήματα από τη σκάλα της μεζονέτας. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν της έκανε εντύπωση το γεγονός και θεώρησε πως τα κατοικίδια που είχε το ζευγάρι, ίσως μάλωσαν και ο Αναγνωστόπουλος κατέβηκε για να τα ηρεμήσει. Όπως κατέθεσε, δεν άκουσε φωνές, ουρλιαχτά ή γάβγισμα του σκύλου, κατά τη διάρκεια της νύχτας”, αναφέρεται στο διαβιβαστικό.

Έψαχνε δωμάτιο ξενοδοχείου

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν δηλαδή ξημέρωνε η 11η Μαΐου – ημέρα της δολοφονίας, η Κάρολαϊν έψαχνε δωμάτιο σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Όπως προκύπτει από στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό της, η 20χρονη αναζητούσε δωμάτιο για να μείνουν δύο άτομα. Εκτιμάται, ότι επρόκειτο για την ίδια και την κόρη της, Λυδία.

Αναλυτικά, στο κινητό της αδικοχαμένης γυναίκας εντοπίστηκαν τα εξής:

-Φωτογραφία – ληφθέν στιγμιότυπο από την κάμερα ασφαλείας με ενδείξεις στη φωτογραφία “2021-05-11 00:00:23”, όπου φαίνεται ο ισόγειος χώρος της μεζονέτας και στον καναπέ του σαλονιού να είναι ξαπλωμένος ο κατηγορούμενος, έχοντας πάνω του το παιδί του.

-Προέκυψαν τρεις αναζητήσεις στην πλατφόρμα “…” την 11-5-2021.

Ειδικότερα:

-Την 00:37:05 αναζήτηση με τις εξής ενδείξεις: “(όνομα ξενοδοχείου) Description: Athens, Attica, Greece Rooms:1 Guests per room: 2 Nights:1 From: 2021-05-11 To: 2021-05-12”.

–Την 00:37:43 αναζήτηση με τις εξής ενδείξεις: “(όνομα ξενοδοχείου) Γλυκά Νερά Description: Πόλη σε Attica, Greece Rooms:1 Guests per room: 2 Nights:1 From: 2021-05-11 To: 2021-05-12”.

-Την 00:38:31 αναζήτηση με τις εξής ενδείξεις “(όνομα ξενοδοχείου) Αθήνα Description: Πόλη σε Attica, Greece Rooms: 1 Guests per room: 2 Nights:1 From: 2021-05-11 To: 2021-05-12”.

– Εντοπίστηκαν 31 σημειώσεις εκ των οποίων οι 17 κρυπτογραφημένες. Οι συγκεκριμένες σημειώσεις αφορούν σε χρονικό διάστημα από την 15-11-2019 έως την 02-11-2020 από την ανάγνωση των οποίων προκύπτουν προβλήματα και εντάσεις στη σχέση του ζευγαριού, καθώς επίσης και σκέψεις του θύματος να εγκαταλείψει τον άνδρα της, παίρνοντας μαζί και την κόρη τους.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ