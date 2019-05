Ο Ρουβίκωνας πίσω από την καταδρομική επίθεση στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη

Ο Ρουβίκωνας, με ανάρτησή του στο indymedia, ανέλαβε την ευθύνη για την καταδρομική επίθεση που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (15.04.2019) στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. Στο κείμενό του, ο Ρουβίκωνας αναφέρει πως η επίθεση με μπογιές και καπνογόνα έγινε γιατί δεν δίνεται άδεια, η έβδομη κατά σειρά, στον Δημήτρη Κουφοντίνα και κατηγορεί τις ΗΠΑ πως ασκούν πιέσεις.

Ο Ρουβίκωνας χαρακτηρίζει «φασιστική διάταξη» το εισαγγελικό βέτο για την άδεια στον εκτελεστή της 17 Νοέμβρη.

«Οι άδειες των κρατουμένων είναι κατάκτηση κερδισμένη με αίμα δεν είναι παραχώρηση ούτε ευεργέτημα. Η απαίτηση για δηλώσεις μετανοίας είναι ο εκβιασμός που χρησιμοποιεί η αστική εξουσία για να ταπεινώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Η άρνηση της αποκήρυξης των ιδεών του και η απεργία πείνας ως ύστατο μέσο αγώνα που θέτει σε κίνδυνο την ζωή του Δ. Κουφοντίνα είναι ένδειξη πολιτικής συνέπειας και αξιοπρέπειας. Οι πιέσεις από την Αμερικάνικη πρεσβεία και τον εγχώριο συρφετό της πολιτικής σκηνής δεν περνάνε. Ο ανυποχώρητος αγώνας του Κουφοντίνα είναι αγώνας ενάντια στον σωφρονιστικό ολοκληρωτισμό και αφορά το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας«, αναφέρει ο Ρουβίκωνας.



Στο video που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ρουβίκωνας φαίνονται τα μέλη του να σταματούν με μηχανές έξω από την πρεσβευτική κατοικία και να πετούν μπουκάλια με μαύρη και κόκκινη μπογιά στους τοίχους, καθώς και καπνογόνο. Η επίθεση διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, με τους δράστες να φεύγουν από το σημείο με τις μηχανές τους. Το video τελειώνει με μια φράση του Δημήτρη Κουφοντίνα και το κείμενο που ανέβασε ο Ρουβίκωνας στο indymedia.

Περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε 7-8 μοτοσικλέτες έφτασε στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη, κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Η καταδρομική επίθεση σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα σημεία της Αθήνας, μόλις μερικά μέτρα από την πρεσβεία των ΗΠΑ θεωρείται σαφές μήνυμα.

Οι άγνωστοι, πέταξαν μπογιές και καπνογόνα στον τοίχο έξω από το σπίτι του Αμερικανού πρέσβη και επιχείρησαν να φύγουν. Ωστόσο η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση και στο σημείο έφτασε ομάδα της ΔΙΑΣ, που προχώρησε σε 9 προσαγωγές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Καταδρομικές επιθέσεις με μπογιές και τρικάκια στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη έχει γίνει τουλάχιστον άλλες τρεις φορές.

Η πρώτη αντίδραση του Τζέφρι Πάιατ για την καταδρομική επίθεση ήρθε με ένα μήνυμά του στο twitter. Αφού… καλημερίζει στα ελληνικά, ο πρέσβης των ΗΠΑ κάνει λόγο για «παιδαριώδη βανδαλισμό» και σημειώνει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. «Η καταστροφή περιουσίας δεν είναι ειρηνική διαμαρτυρία«, καταλήγει στο μήνυμά του.

Kalimera, I woke up to more childish vandalism this morning outside the residence and will continue to work with Greek authorities to punish the culprits according to law. Destruction of property is not peaceful protest.

