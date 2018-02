Πέθανε ο καθηγητής, συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιάννης Τσιώλης

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Μεγάλη απώλεια για τα ελληνικά γράμματα ο θάνατος του καθηγητή Γιάννη Τσιώλη,

Απεβίωσε ο ομότιμος καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Νέας Υόρκης, Γιάννης Τσιώλης.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Τσιώλης

Ο Γιάννης Τσιώλης γεννήθηκε στην Πελοπόννησο, στο Λεβίδι Μαντινείας. Σπούδασε φιλοσοφία στο Hunter College των ΗΠΑ και έκανε το διδακτορικό του στην ελληνική τραγωδία («Dramatic Literature, Theory, Criticism, and Directing for the Stage»), το 1972, στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, στην Καλιφόρνια. Διετέλεσε παράλληλα καθηγητής της Φιλοσοφίας του Πολιτισμού στο ΤΑΓΦ και Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο ΝΥU, μεταγγίζοντας για πολλά χρόνια την πολύτιμη διεπιστημονική, διδακτική και διαπολιτισμική πείρα του και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ήταν κάτοχος B.A. και Μ.Α. στη Φιλοσοφία από το Κολλέγιο Hunter στις ΗΠΑ (1962 και 1964, αντίστοιχα) και Διεπιστημονικού Διδακτορικού Διπλώματος στη Δραματική Λογοτεχνία, Θεωρία, Κριτική και Θεατρική Σκηνοθεσία από το Πανεπιστήμιο του Berkeley στην Καλιφόρνια (1972). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούσαν το χώρο του θεάτρου, της φιλοσοφίας, της λογοτεχνικής θεωρίας και του λογοτεχνικού κειμένου.

Το έργο του

Αν και ο κυρίως όγκος των σπουδών του έγινε στην αγγλική γλώσσα, τη δεκαετία του ’90 επέστρεψε στην ελληνική με τρεις κριτικές μελέτες: «Θεωρία της Λογοτεχνίας» (1996), «Μυθικό Θέατρο, Πολιτική Φωνή: Ο Τραγωδός Αισχύλος» (1998) και «Θεωρία της Θεατρικής Πράξης» (2005). Βραβεύτηκε από το National Endowment for the Humanities για τη μετάφραση της «Ορέστειας» στα αγγλικά, δυο φορές από το National Endowment for the Arts για το συγγραφικό του έργο, και το 1983 πήρε πρώτο βραβείο διηγήματος του ΡΕΝ/ΝΕΑ για το διήγημα «Before the Firing Squad» που παρουσιάζεται σε διάφορες εκδόσεις σχολικών βιβλίων. Είχε επίσης μεταφράσει έργα της ελληνικής λογοτεχνίας στα αγγλικά, όπως «Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή και την «Κάθοδο των εννέα» του Θανάση Βαλτινού, μεταξύ πολλών άλλων.

Το σκηνοθετικό του έργο αριθμεί 49 έργα, επί το πλείστον στο εξωτερικό -στην Ελλάδα από την περίοδο του Βολανάκη στα κρατικά θέατρα ως και πρόσφατα με την «Ισμήνη» του Ρίτσου. Ως σκηνοθέτης, ο Γιάννης Τσιώλης έχει ασχοληθεί με το περίπλοκο ζήτημα της θεατρικής απόδοσης ενός μεγάλου αριθμού αρχαίων τραγωδιών αλλά και έργων σε ολόκληρο το φάσμα του Δυτικού κανόνα, συμπεριλαμβανομένων και σύγχρονων βρετανικών και αμερικανικών θεατρικών. Στη συγγραφική του δραστηριότητα συγκαταλέγονται διάφορα διηγήματα και το θεατρικό «Ο Ρωμαίος το πρεζόνι και η Ιουλιέτα το κλεφτρόνι» (2004). Εξελέγη Ομότιμος Καθηγητής του ΤΑΓΦ το 2011.

Ο Γιάννης Τσιώλης ήταν επίσης αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ