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Ευρωεκλογές 2019 – Δημοσκόπηση Star: Μπροστά η ΝΔ με διαφορά 6,5%!

Δημοσιεύθηκε: 24.05.2019 | 20:42
Newsit Newsroom
Ευρωεκλογές 2019 – Δημοσκόπηση Star: Μπροστά η ΝΔ με διαφορά 6,5%!

Με 6,5% προηγείται στην πρόθεση ψήφου για τις Ευρωεκλογές η ΝΔ στη μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας ερευνών MRB.

Στη μεγάλη δημοσκόπηση της MRB που μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, και η οποία διενεργήθηκε στις 22 Μαΐου 2019, προηγείται σταθερά η ΝΔ με εξίμισι ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι συγκεκριμένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ

ΝΔ 29%

ΣΥΡΙΖΑ 22,5%

ΚΙΝΑΛ 6,8%

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6%

ΚΚΕ 6%

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,5%

ΠΟΤΑΜΙ 2,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,9%

ΜΕΡΑ 25 1,8%

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,7%

ΑΝΕΛ 1,4%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,4%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,1%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 5,5%

ΛΕΥΚΟ- ΑΚΥΡΟ – ΑΠΟΧΗ 2,2%

ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ – ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 7,8%

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 58,4%

ΣΥΡΙΖΑ 19,9%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 2,9%

ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ 2,4%

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΥ:

ΣΥΡΙΖΑ 22,3% – 27,7%

ΝΔ 29,3 – 35,1%

ΔΙΑΦΟΡΑ: 7,2%

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:

ΣΥΡΙΖΑ 23,4% – 28,8%

ΝΔ 28,2 – 34%

ΔΙΑΦΟΡΑ: 5 %

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΑΓΩΓΩΝ:

ΣΥΡΙΖΑ 22,9 – 28,3%

ΝΔ 28,8 -34,6%

ΚΙΝΑΛ 6-9,2

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,2 – 8,2

ΚΚΕ 5,1 – 8,2

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2 – 4,1

ΠΟΤΑΜΙ 1,7 -3,7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 1,2 -2,3

ΜΕΡΑ 25 1,1 – 2,9

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,1 -2,7

ΑΝΕΛ 1- 2,7

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,8 – 2,4

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,5 – 1,9%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 4,4 – 7,3%

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ ΨΗΦΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ 23,1%

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 6,1%

ΑΝΕΛ 5,3%

ΝΔ 4,8%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΔΗΜΑΡΑ 3,9%

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,8%

ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 4,5%

ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑ/ΛΕΥΚΟ/ΑΚΥΡΟ/ ΔΞ –ΔΑ 49,5%

ΤΣΙΠΡΑΣ VS ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ;

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 27,8%

ΤΣΙΠΡΑΣ 23,8%

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 41,1%

ΔΞ /ΔΑ 7,2%

ΤΣΙΠΡΑΣ Η΄ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 31,8%

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ 27,2%

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ 34,2 %

ΔΞ /ΔΑ 6,8%

ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ 33,6%

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 21,8%

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 18,2%

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 10,7%

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2,9%

ΑΛΛΟ 4,4%

ΔΞ/ΔΑ 8,4%

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ – ΔΙΠΟΛΟ:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 32,1%

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 28,3%

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΥΟ 34,1% ΑΛΛΟΣ/ΔΞ/ΔΑ ,5%

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