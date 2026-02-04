Εκλογές

Στη Χίο 4 ιατροδικαστές και 3 νεκροτόμοι για τις νεκροψίες στις σορούς των 15 μεταναστών – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Υπάρχει επίσης συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους συγγενείς τους
Ελικόπτερο συνεχίζει τις έρευνες στη Χίο
Ελικόπτερο συνεχίζει τις έρευνες στη Χίο (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Η πρωτοφανής ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Χίου, με 15 νεκρούς μετανάστες και 25 τραυματίες,  ενεργοποίησε το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Με βάση το πρωτόκολλο, υπό την επίβλεψη της υπηρεσιακής γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασιλικής Γιαβή, ομάδα 4 ιατροδικαστών και 3 νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο, υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

