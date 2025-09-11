24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα: Τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας

Χειρόφρενο τράβηξαν σήμερα (11.09.2025) οι μηχανοδηγοί, λόγω της 24ωρης απεργίας που κηρύχθηκε από την Πανελλήνια Ένωσης Προσωπικός Έλξης. Λόγω της απόφασης, επηρεάζονται και τα δρομολόγια των τρένων αλλά και του Προαστιακού.

Οι μηχανοδηγοί αποφάσισαν να κάνουν απεργία, αντιδρώντας στις απολύσεις 3 συναδέλφων τους από την Hellenic Train. Παρά το γεγονός πως θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των τρένων και του Προαστιακού, η Hellenic Train ανέφερε πως κάποια δρομολόγια θα γίνουν κανονικά με προσωπικό ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε όλα τα δρομολόγια εδώ.

«Ο αγώνας μας ενάντια στις απολύσεις θα είναι διαρκής»

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) αναφέρει τους λόγους που προχωρά σε απεργία.

«Το Σωματείο μας πραγματοποιεί 24ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ενάντια στις πρόσφατες απολύσεις στην Hellenic Train, μέλος του Ομίλου Ferrovie Dello Stato. Η εταιρεία απέλυσε χωρίς καμία προειδοποίηση μέσα στον Αύγουστο τρεις έμπειρους μηχανοδηγούς που ανήκαν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, (αντιμετώπιζαν –μετά από 42 και πλέον χρόνια δουλειάς– προβλήματα υγείας).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρόσφατη συνάντηση του Σωματείου μας οι εκπρόσωποι της Hellenic Train δήλωσαν πως η εταιρεία στα πλαίσια της “αναδιοργάνωσής της” επιλέγει να απολύει όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση (για να έχουν λιγότερες συνέπειες ανέφεραν – ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο) και όσους έχουν προβλήματα υγείας

Την ίδια ώρα που απολύει εργαζομένους, η Hellenic Train, εταιρεία που επιδοτείται με 50 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το ελληνικό Δημόσιο, κατά την προσφιλή της τακτική αναγκάζει σε υπερεργασία (εργασία σε ημέρες ανάπαυσης) τους μηχανοδηγούς, ενώ δεν έχει χορηγήσει τις κανονικές άδειες του 2024 σε μέρος του προσωπικού! Για την ημέρα της απεργίας το Σωματείο μας έχει διαθέσει το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών».

Τέλοςη ΠΕΠΕ καλεί τη διοίκηση της Hellenic Train να πάρει πίσω όλες τις απολύσεις εργαζομένων και δηλώνει «ο αγώνας μας ενάντια σε αυτές θα είναι διαρκής».