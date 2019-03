25η Μαρτίου: Η υπέροχη ανάρτηση του Τζάστιν Τριντό

Μάλιστα, από το Μοντρεάλ όπου βρέθηκε μαζί με τους Έλληνες για να γιορτάσει την 25η Μαρτίου έγραψε στο twitter. «Zito Hellas!» Ο Τριντό τιμά κάθε χρόνο την παρέλαση των Ελλήνων ομογενών στο Μόντρεαλ. «Zito Hellas! Περάσαμε υπέροχα στο Παπινό σήμερα στην παρέλαση των Ελλήνων του Μόντρεαλ για την Ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας», έγραψε στο twitter.



Zito Hellas! We had a great time in Papineau today for Montreal’s Greek Independence Day parade. 🇨🇦🇬🇷 pic.twitter.com/reO4KzXjRf

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 24, 2019